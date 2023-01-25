Sahibiyle hastaneye gelen kuzu ‘Ela’ ilgi odağı oldu

Ankara'da sağlık kontrolüne hastaneye gelen sahibinin evde tek başına bırakmaya kıyamadığı 'Ela' adlı kuzu ilgi odağı oldu.

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Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi.

Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.

“GECE YATARKEN BİLE AYRILMIYORUZ”

Kuzusuna ‘Ela’ ismini veren kadın, köyden aldığı bir aylık kuzusunu bırakacağı kimse olmadığı için yanında getirdiğini belirterek, “Gece yatarken bile ayrılmıyoruz, gelip yanıma yatıyor. Her yere birlikte gidiyoruz. Haftada 10 litreye yakın süt içiyor, ellerimle besliyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kuzunun hastanedeki görüntülerini sosyal medya hebasından paylaştı. Koca, paylaşımda, “Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur Hanım’ın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış” ifadesini kullandı. (AA)