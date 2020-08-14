Şahika Ercümen, geri dönüşüme dikkat çekmek için daldı!

Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek adına İstanbul Boğazı’na dalan milli sporcu Şahika Ercümen, her yıl 8 milyon ton çöpün deniz ve okyanuslara karıştığını söylerken, sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:
*Geri dönüşüm hem doğa hem ekonomi için çok önemli. Bugün geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için Dilara Koçak ile İstanbul Boğazına daldık.
*Suyun altında öyle çok çöp var ki… Deniz yüzeyinde gördüğünüz atıklar maalesef buz dağının görünen kısmı. Her yıl 8 milyon ton çöp deniz ve okyanuslara karışıyor. Bu atıkların %80'i deniz tabanında.
*Halbuki bu atıkları geri dönüşüme kazandırabilsek, ekonomiye milyonlarca TL katkı sağlayabiliriz. Şimdiye kadar kişi başı 1 ton plastik üretilmiş!
*Tabii güzel şeyler de oluyor. Bugün Türkiye'de ilk kez geri dönüştürülmüş plastikten üretilen şişelerle tanıştık. Bu şişelerin geliri ise denizlerimizi temizleyen Deniz Temiz Turmepa derneğine aktarılacak.
*Dünyamız için güzel bir adım… Doğaya, denizlerimize birlikte nefes aldıralım! Hayat geri dönüşümde.