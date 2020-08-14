Şahika Ercümen, geri dönüşüme dikkat çekmek için daldı!

Kariyerinde 10 dünya rekoru bulunan milli sporcu Şahika Ercümen, İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir dalış gerçekleştirdi ve bu dalışta çöp toplayarak çevre temizliğinin önemine dikkat çekti.

Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek adına İstanbul Boğazı’na dalan milli sporcu Şahika Ercümen, her yıl 8 milyon ton çöpün deniz ve okyanuslara karıştığını söylerken, sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

*Geri dönüşüm hem doğa hem ekonomi için çok önemli. Bugün geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için Dilara Koçak ile İstanbul Boğazına daldık.

*Suyun altında öyle çok çöp var ki… Deniz yüzeyinde gördüğünüz atıklar maalesef buz dağının görünen kısmı. Her yıl 8 milyon ton çöp deniz ve okyanuslara karışıyor. Bu atıkların %80'i deniz tabanında.

*Halbuki bu atıkları geri dönüşüme kazandırabilsek, ekonomiye milyonlarca TL katkı sağlayabiliriz. Şimdiye kadar kişi başı 1 ton plastik üretilmiş!

*Tabii güzel şeyler de oluyor. Bugün Türkiye'de ilk kez geri dönüştürülmüş plastikten üretilen şişelerle tanıştık. Bu şişelerin geliri ise denizlerimizi temizleyen Deniz Temiz Turmepa derneğine aktarılacak.

*Dünyamız için güzel bir adım… Doğaya, denizlerimize birlikte nefes aldıralım! Hayat geri dönüşümde.