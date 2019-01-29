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Şahika Ercümen ‘Veda Zamanı’ notuyla paylaştı
Şahika Ercümen ‘Veda Zamanı’ notuyla paylaştı
Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi verdi.
Yaşam 29 Ocak 2019 - 11:10

Kazandığı madalyalarla göğsümüzü kabartan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Şahika Ercümen yine ülkesiyle ilgili bir proje için Antartika’ya dalışa gitti. Sosyal medya hesabından yeni projesiyle ilgili paylaşımda bulunan Ercümen şunları yazdı: “Veda Zamanı… Antartika'da Türk Bilim Üssü kurulması bilimsel çalışmaları kapsamında ülkemizi temsilen dalışlar yapacağım ve sualtı örneklemelerine katkı sağlamaya çalışacağım. Yaklaşık 40 gün evden uzağız ve Antartika'da internet ve telefon olmayacak. Bu sene güzel şeyler olacak demiştim, harika başladık, sefer sonrası daha da kuvvetli devam edeceğiz. Sağlıklı dönüp Ülkemizi Dünya Dalış Şampiyonasında temsil etmek için çalışmalara devam etmek istiyorum. Emin olun kalbim Türkiye'de olacak. Sizin de kalbiniz bizimle olsun”

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