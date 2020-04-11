Şahika’dan Dünya Nefes Günü’ne özel etkinlik

Birbiri ardına kırdığı dalış rekorları ile göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Şahika Ercümen, günün mana ve önemine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından takipçilerinin Dünya Nefes Günü’nü kutlayan Ercümen bununla ilgili bir çalışma yapacağını duyurdu.

İşte o paylaşım:

“Bugün Dünya Nefes Günü! Ben de saat 15:15'te canlı yayında ‘Nefes Çalışmları' yaptıracağım. Katılmasını istediğin arkadaşını etiketle ki onun da haberi olsun corona virüsü ile mücadelede çok önemli olan akciğerlerimiz ve solunum sistemimiz başta olmak üzere, daha sağlıklı olmak için doğru ve güçlü nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Haydi o zaman birlikte ‘derin bir nefes' alalım”