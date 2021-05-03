3.6 metre boyundaki köpekbalığı sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğlen saatlerinde sahile büyük bir deniz canlısının vurduğunu gören çevre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.

Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahile vuran deniz canlısının büyük bir köpekbalığı olduğunu tespit etti. İlk incelemenin ardından olay yerine çağrılan bir kamyonete yüklenen yaklaşık 3.6 metre boyundaki köpekbalığı otopsi yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.

Köpekbalığının insanlar tarafından uğradığı bir saldırı sonucu mu yoksa doğal nedenlerden dolayı mı telef olduğu merak konusu oldu. (İHA)