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Sahile vuran ‘Dracula balık’ görenleri şaşırttı

California sahillerinde bulunan ve sıra dışı diş yapısı bulunan balık görenleri şaşırttı.

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Sahile vuran ‘Dracula balık’ görenleri şaşırttı

ABD’nin California eyaletinde sahile vuran bir balık görenleri hayrete düşürdü.

İki kocaman dişi, büyük sırt yüzgeci ve kocaman gözleri ile balık ‘dracula balık’ olarak nitelendirildi.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir çift tarafından fark edilen balığın yaklaşık 1.22 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

ABD merkezli Newsweek’in haberine göre plajda yürüyen kişiler onu bulduğunda balık hala hayattaydı.

The lancetfish was around 4 feet long

Daha sonra, Omurgalı Zoolojisi Müzesi’ndeki iktiyoloji küratörü Christopher Martin, ‘dracula balığın’ aslında bir mızrak balığı olduğunu duyurdu.

‘Lancetfish’ olarak bilinen mızrak balığının 2 metre 200 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabileceği aktarıldı. Dünyanın her yerinde rastlanabilecek bu balıkların yırtıcı olduğu da vurgulandı.

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