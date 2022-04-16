Sahile vuran ‘Dracula balık’ görenleri şaşırttı

California sahillerinde bulunan ve sıra dışı diş yapısı bulunan balık görenleri şaşırttı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin California eyaletinde sahile vuran bir balık görenleri hayrete düşürdü.

İki kocaman dişi, büyük sırt yüzgeci ve kocaman gözleri ile balık ‘dracula balık’ olarak nitelendirildi.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir çift tarafından fark edilen balığın yaklaşık 1.22 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

ABD merkezli Newsweek’in haberine göre plajda yürüyen kişiler onu bulduğunda balık hala hayattaydı.

Daha sonra, Omurgalı Zoolojisi Müzesi’ndeki iktiyoloji küratörü Christopher Martin, ‘dracula balığın’ aslında bir mızrak balığı olduğunu duyurdu.

‘Lancetfish’ olarak bilinen mızrak balığının 2 metre 200 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabileceği aktarıldı. Dünyanın her yerinde rastlanabilecek bu balıkların yırtıcı olduğu da vurgulandı.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İlginizi Çekebilir Bilim insanlarından müjdeli haber: Kalp krizine karşı ilk kez tedavi geliştirildi