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Sahile vuran köpek balığının turistlere gösterilmek için öldürüldüğü iddia edildi
Sahile vuran köpek balığının turistlere gösterilmek için öldürüldüğü iddia edildi
Antalya'da iki gün önce sahile vuran köpek balığının, balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere göstermek için öldürülmüş olabileceği iddia edildi.
Yaşam 27 Temmuz 2020 - 15:01

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, boz camgöz köpek balığının balıkçılar tarafından gezdirdikleri turistlere gösterilmek üzere öldürüldüğünü iddia etti.
Balığın insanlar açısından bir tehlikesi olmadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Balığın avlanması yasak. Üstelik insanlar için herhangi bir tehlikesi yok. Balıkçılar, bu balığı sergilemek, turistlere göstermek için öldürüyor. Akdeniz’de 50 ile 2 bin metre derinliklerde gezinirler. Balığın ağzında olta olduğu görülüyor. Muhtemelen bu türü balıkçılarımız yakaladı ve yasak olduğu için denize bıraktı. Korkmayı gerektiren bir durum yok. Vatandaşımız rahatça denize girebilir” diye konuştu.(DHA)

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