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Sahiller güvercin ve martılara kaldı
Sahiller güvercin ve martılara kaldı
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı alınan tedbir kararları doğrultusunda, Marmaris'te yaşayanlar da 'Evde kal' çağrısına uydu.
Yaşam 30 Mart 2020 - 10:09

Sahillerde dolaşmak, piknik yapmak, spor yapmak sınırlandırılınca herkes evinde kaldı ve bu kararla ile birlikte sahilin tadını çıkaranlar hayvanlar oldu.

Foto: İHA

Marmaris merkezden İçmeler mahallesine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik sahil şeridinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri sahilde yürüyen vatandaşları uyardı.

Foto: İHA

Hafta sonu güzel havalarda ilçe dışından gelenler ile birlikte epey bir yoğun olan sahil bandında bu defa sadece kuşlar vardı. Yardımsever vatandaşların yem ve ekmek bıraktığı bölgelerde kuşlar güzel havanın ve sakinliğin tadını çıkardı. İHA

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