Sahillerde işgallere geçit yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kendi alanı dışına taşan işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarına bir kez daha müdahale etti. Kıyı Kanunu’na aykırılıklar kaldırılırken, denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi, halkın Antalya sahillerinden en sağlıklı şekilde istifade etmesi için denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde Kıyı Kanunu'na göre halkın kullanımını kısıtlayıcı imalatlar belirlemiş, bunların kaldırılması için işletmelere 21 Haziran'da tebligat göndermişti. Verilen sürenin ardından da 24 Haziran'da tebligatın gereğini yerine getirmeyen işletmelerin kanuna ve sözleşmeye aykırı uygulamaları kaldırılmıştı.

İŞGALE GÖZ YUMULMUYOR

Konyaaltı Sahili'nde yapılan denetimler sırasında bazı işletmelerin halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarını tekrarladıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi aykırılıklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi avukatları, Zabıta, Emlak İstimlak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları görevlilerinden oluşan ekip, 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu'na göre işletmelerin kendi alanının dışına taşmış, halkın kullanımına açık olan yerlerdeki kısıtlayıcı uygulamalarını kaldırdı.

HER GÜN DENETİM

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halkın Konyaaltı Sahili'nden en iyi şekilde faydalanabilmesi için, Kıyı Kanunu'na aykırılık teşkil eden imalatlara ve kendi alanı dışına taşmış işletmelere yönelik denetimlerin her gün devam edeceğini söyledi.