İmamoğlu, ‘Sahiplen İstanbul’ seferberliği başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati, "Sahiplen İstanbul" sloganı ile bakımevlerindeki köpekler için sahiplendirme seferberliği başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati, İBB'nin geçici bakımevlerindeki köpekleri sahiplendirmeye yönelik “Sahiplen İstanbul” sloganıyla seferberlik başlattı.

Sokak hayvanlarıyla uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşam hedefiyle geliştirilen SemtPati uygulaması üzerinden mizaç testi yapılmış, temel eğitimleri tamamlanmış köpeklerin bilgilerine tek noktadan ulaşılabilecek.

Köpek sahiplenmek isteyen ve başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşacak.

İMAMOĞLU: İSTANBUL HALKI DUYARSIZ KALMAYACAKTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projede kendilerini destekleyen iş insanı İpek Kıraç ve İstanbul Gönüllüleri'ne teşekkür ederek; “İnanıyorum ki İstanbul halkı da bakımevlerimizde sıcak yuvalarını bekleyen can dostlarımıza karşı duyarsız kalmayacak” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Hızlı kentleşme, başta köpekler olmak üzere tüm sokak canlılarını mağdur ediyor. Onların doğal ortamlarını, birkaç senede kocaman sitelere, semtlere, hatta ilçelere dönüştürebiliyoruz.

Sokak canlıları da yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada, binlerce, on binlerce kapasiteli barınaklar yapılabilirmiş gibi bir algı var. Ancak canlıya olan saygı buna müsaade etmez. Bu sorunları çözecek pratik uygulamalara ihtiyacımız vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizi bu projede destekleyen iş insanı İpek Kıraç hanımefendiye ve İstanbul Gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bakımevlerimizdeki 40'a yakın canımızı sahiplenen Koç Topluluğu'ndaki firmalara da teşekkür ediyorum.

Bu güzel davranışın tüm şirketlere ve kurumlara örnek olmasını diliyorum. İnanıyorum ki İstanbul halkı da bakımevlerimizde, sıcak yuvalarını bekleyen can dostlarımıza karşı duyarsız kalmayacak. Çağrımıza kulak verip, hayvan sahiplenen tüm İstanbulluları şimdiden tebrik ediyorum.”

KIRAÇ: “40 DOST SAHİPLENDİK”

Daha fazla sahipsiz hayvanın yuva sahibi olmasına vesile olacakları için büyük mutluluk duyduklarını belirten SemtPati projesinin kurucusu ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, “Sokak hayvanlarını kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tespit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefleyen projemizin mobil uygulamasını sahiplendirme alanına odaklanacak şekilde yeniledik. Bu kapsamda Koç Topluluğu Şirketleri 40'a yakın köpek dostumuza yuva oldu. Genel müdürlüklerimiz ve fabrikalarımız can dostlarımızı ömürlük yeni yuvalarına kavuşturdu” dedi.

BAŞVURULAR UYGULAMADA

İBB Bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyen hayvanseverler, SemtPati uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran İstanbullular, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda can dostlarına kavuşabilecek.

Uygulamada her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafının da yer aldığı sayfalar bulunuyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlardan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.

TÜM BAKIM VE TEDAVİLERİ YAPILIYOR

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bakımevlerindeki tüm hayvanların kısırlaştırma, aşı ve anti parazitlerini yaparak kayıt altına alıyor. Hayvanseverler tarafından sahiplenilen tüm köpekler de bu bakımların ardından yeni yuvalarına teslim ediliyor. Sahiplenilen köpekler ayrıca İBB Veteriner hekimleri ve köpek eğitmenleri tarafından mizaç testine tabi tutulduktan sonra tasma ve temel yürüyüş eğitimi alıyor.

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