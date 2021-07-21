Cüce keçi şaşırttı! Sıraya giriyorlar

Ömer Kara evinde evcil hayvan olarak keçi besliyor. Daha önce iki keçiyle yaşayan Kara, uzun süredir almak istediği cüce keçi ırkını Büyükçekmece’de bir çiftlikte buldu.

Uzun ısrarlar sonucu çiftlik sahibinden aldığı cüce keçi ile bir ay boyunca beraber yaşayan Ömer Kara, gittiği her yere keçisi Zeytin’i de götürüyor. Kara, kimi zaman da keçisinin altına çocuk bezi giydirip parkta gezintiye çıkıyor.

Evcil hayvan olarak karşılarında keçi görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Özellikle çocukların ilgi odağı haline gelen Zeytin ile fotoğraf çektirmek için sıraya girenler de oluyor.

“BEN NE YAPIYORSAM O DA BENİM PEŞİMDE”

Keçilere karşı olan ilgisini anlatan Ömer Kara, “Cüce keçi benim hep hayalimdi. Bundan önce iki tane keçim vardı onlar büyüyen cinsti şimdi büyümeyen cins aldım onu besliyorum. Büyükçekmece’de bir çiftlik sahibinden aldım. Nadir bir hayvan olduğu için önce vermek istemedi ama ısrarım üzerine aldım. Bir aydır beraberiz, biberonla besliyorum. İyice yakınlaştık, beraber yatıyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz. Ben ne yapıyorsam o da benim peşimde. İnsanların tepkileri çok farkı oluyor çünkü dışarıda hep kedi, köpeğe alıştıkları için keçi görünce tuhaf oluyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor” dedi. (DHA)