Sahiplendiği papağan dostu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Uğur Günay, altı ay önce sahiplenip 'Şakir' ismini verdiği papağanından ayrılmıyor. Omzundan ayrılmayan papağanıyla sürekli birlikte olduklarını belirten Günay, "Dostluğumuz gün geçtikçe pekişti, birlikte kahveye de gidiyoruz" dedi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve nakliyecilik yapan Uğur Günay, altı ay önce bakımını yapamayan arkadaşının papağanını sahiplendi.

‘Şakir’ ismini verdiği papağanıyla bağ kuran Günay, onunla zaman geçirmeyi de seviyor.

Papağan ‘Şakir’, sahibi nereye giderse omzundan inmiyor. Dışarıda gezmeye, market alışverişine, kahveye sahibinin omzunda giden Şakir, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yaşayan Günay, papağanıyla motosikletine binip 16 kilometre uzaklıktaki Gündüzlü Mahallesi’ndeki ailesini de ziyaret ediyor.

Günay, bir ay önce dünyaya gelen kızı Hazal Sara gibi papağanıyla ilgilendiğini de belirtti.

“ZAMANINDA İŞKENCE GÖRMÜŞ”

Uğur Günay, “Kuş aslında benim bir arkadaşımdaydı. Normalde hayvanları sever ama bu kuşa eziyet çektirdiğini gördüm. Ben de rica ettim istedim. O da beni kırmadı. Sonra ben kuşa evde bakmaya başladım. Kuş çok ürkmüş zamanında işkence görmüş galiba, arkadaşım da ona kötü davrandığını, kızdığını söyledi. Zamanla birbirimize alıştık, normalde yemek yemiyor ama ben yemek yerken o da gelip yiyor. Sonra dışarıda gezmeye başladık. Motosiklet kullanmayı seviyorum belki onunla da olur diye onu da bindirdim. O da alıştı buna ve biz köyüme gidip gelmeye başladık. Haftada bir kere git gel 30 kilometre yol yapıyoruz. Birlikte kahveye de gidiyoruz. Yanımdan ayırmıyorum kuşumu, hava güzel oldukça gezdiriyorum. Kafesi devamlı olarak açık, evden kaçmaz. Bizden hiç ayrılmıyor. Isırma huyu kesinlikle yok” dedi. (DHA)