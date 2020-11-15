Sahne aşkıyla engelleri aştı

Şehriban Küskü çocukluk yıllarında yaşadığı zor şartlar nedeniyle okuma yazma öğrenemedi. Ama içindeki sanat aşkı onun hayatını aydınlattı. İşte azimli kadının tiyatro sahnesine uzanan başarıyla dolu yolculuğu...

Okuma yazma bilmemesine rağmen sanat aşkı, 59 yaşındaki Şehriban Küskü'yü sahneden alıkoyamadı. 9 yıl önce sahnelerin tozunu yutmaya başlayan Şehriban Küskü, gösterdiği performansı ile sanatseverlerin takdirini topladı. İnsan iradesinin her türlü engeli aşabileceğini bir kez daha gözler önüne seren azimli kadın şunları anlattı:

* 20 yıl önce Tokat'tan Antalya'ya göç ettik. Çocukluk yıllarımda yaşadığım zor şartlar nedeniyle maalesef okuma yazma öğrenemedim.

* Bir arkadaşımın vasıtası ile Antalya'nın Kepez İlçesi’nde bulunan Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde tiyatro çalışmaları yapan kadınları izledim.

* Benim de yıllardır içimde oyuncu olma hayali vardı. Tiyatro çalışmasına katılan arkadaşım bana, ‘sende katıl çalışmalara' dedi.

* Bu teklif karşısında önce ne yapacağımı bilemedim. Çünkü okuma yazma bile bilmiyordum.

* Tiyatro oyuncusu olmak için önce textlerde yazanları okuyup ezberlemem gerekiyordu.

* Bize eğitim veren öğretmenimiz ‘herkes kendi hikayesini oluştursun' dedi. İlk olarak tam 10 dakika içerisinde ‘bir ip ve bir mandalın hikayesini’ tasarladım.

* Hikayemi sahnede anlattığımda bütün arkadaşlarımın beni alkışladığını gördüm. Bu durum beni çok ama çok mutlu etti.

* İşte ben tam da bu noktada tiyatro yapmaya karar verdim. Asla pes etmedim, çok çalıştım ve başardım.

“EN BÜYÜK DESTEĞİ ÇOCUKLARIM VERDİ”

İlkokula gittiğini fakat sadece harfleri tanıyabildiğini belirten Şehriban Küskü şöyle devam etti:

* Hafleri bir araya getiremiyordum. Oyun öncesi yönetmenimiz textlerleri dağıtıyordu.

* Arkadaşlarım ezberliyordu. Ben yapamıyordum. Eşimden textte yazanı okumasını istiyordum.

* İlk rol aldığım oyundan sonra duyduğum o alkış hayatımın en güzel anıydı. İşte o andan itibaren tiyatro yapmaya, tiyatro içinde okuma yazma öğrenmeye karar verdim.

* Okuma, yazma konusunda en büyük desteği çocuklarım verdi. Onlar olmasa bunu başarmakta güçlük çekerdim.

* Okumayı öğrenince bambaşka bir dünyaya girmiş gibi oldum. O günden beri birçok kitap okudum.

* Keşke çocukluğumda okumayı öğrenseydim, şimdi hayatımda olan şeyler hakkında kitaplar yazabilirdim.