Sahnelerde solist, dükkanında ayakkabı tamircisi

Samsun’da yer aldığı korolarda solistlik yapan Rahmi İbatsalı, baba mesleği ayakkabı tamirciliğine de severek devam ediyor.

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Samsun’da ayakkabı tamirciliği yapan Rahmi İbatsalı (60), babasından öğrendiği mesleği 40 yılı aşkındır sürdürüyor. Mesleğini yaparken 15 yıl önce koristlik ve solistik yapmaya da başlayan İbatsalı, sahnelerde sesiyle de yeteneğini gösteriyor. Dükkanında saz bulundurmayı da ihmal etmeyen Rahmi İbatsalı, ayakkabı tamirinden arta kalan zamanlarda da bu tutkusunu sergiliyor. Bazen müşteriler de ona eşlik ediyor.





“KENDİMİ DEŞARJ EDİYORUM”

Rahmi İbatsalı, “Hakan Ünalan hocam ile 15 sene önce Atakum Belediyesi’nde, onun korosunda başladım. Sonra da bazı korolarda büyükşehirde, özel korolarda koristlik ve solistlik yapıyorum. Bazen boş kaldığımda sazı elime alıp icra etmeye çalışıyorum. Benim sazı öyle ahım şahım bildiğim yok, ama bildiğim, öğrendiğim kadarıyla çalmaya öğrenmeye çalışıyorum. Bazen dükkanda boş kaldığımız zaman sazla uğraşıyorum. Bir nevi kendimi deşarj ediyorum” dedi.

“SAZIMI YANIMDAN HİÇ AYIRMAM”

Ayakkabı dükkanında çalıp söylerken müşterilerinin de oturup kendisini dinlediğini belirten İbatsalı, “Böyle bir şeyle uğraşın var mıydı, bununla uğraşıyor musun?’ diye soran oluyor. Hani bir insanın sevdiği bir uğraşı vardır, benim de buna bir tutkum var. Bazen boş kaldığım zaman sazı elime alıyorum. Oturduğum sandalyemde çalışıyorum. Müşteriler geliyor. Oturup dinliyorlar, teşekkür ediyorlar. Dükkanımda hep sazım vardır. Hiç yanımdan ayırmam” diye konuştu. (İHA)