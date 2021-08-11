Sahte doktor 8 ay hastanede çalışmış

Avustralya’nın Sydney kentinde bir kadının kendini doktor gibi gösterip 8 ay boyunca Bankstown-Lidcombe Hastanesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sidney kentinde 27 yaşındaki bir kadın, kendini doktor gibi gösterip corona virüsü salgını sırasında 8 ay boyunca hastanede çalıştı.

Bankstown-Lidcombe Hastanesi’nde yaşanan olayda, hastane yönetimi yapılan incelemede kadının Avustralya Sağlık Düzenleme Kurumu’na (AHPRA) kayıtlı olmadığını fark etti.

Hastane sözcüsü skandal olaya yönelik yaptığı açıklamada Ocak ayında işe başlayan kadının, yetkililerin geçtiğimiz pazartesi günü durumu öğrendiğinde görevinden derhal uzaklaştırıldığını duyurdu. Sözcü, sahte doktorun 8 ay boyunca üstlerinin denetiminde olduğunu belirtti. Eyalet polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi durumu AHPRA’ya bildirdi. Kadının sahte belgelerle hastanede çalışmaya başlamasıyla ilgili de kurum içi inceleme başlatıldı.