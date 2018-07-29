Sahte Mehdi’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadın müritlerini şelaleye sokmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan, dua ile kanseri tedavi ettiğini ileri süren ve radyo programlarıyla para toplayan sahte mehdi Tuncer Çiftçi'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir hayvanat bahçesinde kanguruyu rahatsız etmek için elinden geleni ardına koymayan Çiftçi'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Her gün yaşanan yeni tuhaflıklar Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Adnan Oktar’ın ardından kendisini ‘mehdi’ olarak tanıtan Tuncer Çiftçi adlı kişinin müridi olan kadınları şelaleye soktuğu video ortaya çıkmıştı. Videonun yayınlanmasının ardından birçok kişinin Çitfçi tarafından mağdur edildiği, Çiftçi’nin yurttaşlardan para topladığı öğrenilmişti.

HAYVANSEVERLERİ ÇILDIRTTI

Tuncer Çiftçi’nin kadın müritlerini suya balıklama atlamaya telkin ettiği videosunun ardından bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntüleri de sosyal medyada hızla yayıldı. Bu kez Çiftçi, bir kanguruyu sinirlendirmek için garip hareketler sergilerken görülüyor. Sahte mehdinin kanguruyu sinirlendirmek için büyük çaba harcadığı videosu hayvanseverleri çileden çıkarırken doğal ortamından koparılan hayvanın sükunetini koruması ise yüzlerce twit’e konu oldu.

İŞTE SAHTE MEHDİ TUNCER ÇİFTÇİ’NİN SİNİR BOZAN GÖRÜNTÜLERİ