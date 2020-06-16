‘Keriz yolma duası’ görseli hiciv maksatlı yapılmış

Sosyal medyada gündeme gelen ve televizyon programlarına konu olan bir iddiaya göre, 29,90 TL karşılığı corona virüsünden korunma muskası satılıyor ve bu muskanın üzerinde de Arapça harfler kullanılarak “Keriz yolma duası” yazıyor. Şubat ayından bu yana belirli aralıklarla sosyal medyada gündeme gelen görselin üzerinde ‘keriz yolma duası' yazması da dikkat çekti. Görsel son olarak Show TV'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programında değerlendirildi. Yayın sırasında Prof. Dr. Caner Taslaman da Arap alfabesiyle yazılan yazıyı okumaya gayret gösterdi.

Doğrulama platformu teyit.org'un yaptığı araştırmaya göre, görselin ilk olarak 6 Şubat 2020'de paylaşıldığını, bu tarihten sonra hızla yayıldığını; görseli hazırlayan kişinin gerçek olup olmadığı ile ilgili şüpheler oluştuğu için, görseli hiciv amaçlı yaptığını 12 Şubat'ta yine Twitter hesabında açıkladığı görülüyor.

Sonuç olarak iddia doğru değil. Görsel, bir Twitter kullanıcısı tarafından hiciv maksadıyla hazırlanmış ve paylaşılmış.