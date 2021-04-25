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Sahur vakti bahçesine ebabil düştü

Kahramanmaraş'ta yaşayan Fevzi Çalışkan'ın bahçesine sahurda ebabil düştü. Kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Güncellenme: 16:02, 25/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Sahur vakti bahçesine ebabil düştü

Fevzi Çalışkan’ın çocukları sahurda bahçeden gelen ses üzerine dışarı çıktıklarında bir kuşla karşılaştı. Yanına gittikleri kuşunu uçmadığını fark eden çocuklar, kuşu alıp eve aldıklarında yaptıkları araştırmada bunun kuşun ebabil olduğunu öğrendiler.

Çalışkan kuşu yetkililere teslim etmek istedi ancak bir yetkiliye ulaşamayınca küçük bir bidonun içerisine koyarak Ulu Camii Meydanı’ndaki polislerden yardım istedi. Polislerle birlikte ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

Öte yandan uzmanlar ebabilin üreme dışında yere  inmediğini, hatta uçarken uyuduklarını söylediler. Çalışkan’ın bahçesine düşen ebabilin de uçarken uyuduğu sırada ağaca çarparak düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

ÇOCUKLAR SOLUCAN VE ÇEKİRGEYLE BESLEDİ

Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi: Kuş bahçeye düşmüş, çocuklar buldu ve onlar baktı. Çocuklar solucanla, çekirgeyle, bahçede ne buldularsa onlarla beslediler. Teslim edecek bir yer bulamadık. Dışarı çıktığımda polis arkadaşlara sordum. Onlar da yardımcı oldu. (DHA)

Kahramanmaraş Polis