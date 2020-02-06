Şair İbrahim Dizlek’den ‘Sen Önemlisin’

Geleceğimizi ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu belasına karşı şimdiye kadar bir çok sosyal sorumluk projesine imza atan; şair, söz yazarı ve bestekar İbrahim Dizlek şimdi de 'Sen Önemlisin ' adlı tiyatro oyununu yazarak tiyatroseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.