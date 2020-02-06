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Şair İbrahim Dizlek’den ‘Sen Önemlisin’
Şair İbrahim Dizlek’den ‘Sen Önemlisin’
Geleceğimizi ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu belasına karşı şimdiye kadar bir çok sosyal sorumluk projesine imza atan; şair, söz yazarı ve bestekar İbrahim Dizlek şimdi de 'Sen Önemlisin ' adlı tiyatro oyununu yazarak tiyatroseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Yaşam 6 Şubat 2020 - 07:47

İlk oyunu 6 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde kadın aile müdürlüğü desteği ile sergilenecek. Kadın ve aile müdürü Şehnaz Yabar oyuna olan desteğini gösterirken, ‘bu oyunun her yerde oynanması gerekiyor’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Yönetmen Kıvanç Baran Aslan’ın yönettiği SMS Tiyatro topluluğu oyuncuları İbrahim Dizlek, Kıvanç Baran Aslan, Berat Hekim, Ali Rıza Tanyeli ve Ezgi Yapar Oynuyor ‘Sen Önemlisin ‘ tiyatro oyunu tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

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