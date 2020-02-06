Şair İbrahim Dizlek’den ‘Sen Önemlisin’
İlk oyunu 6 Şubat’ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde kadın aile müdürlüğü desteği ile sergilenecek. Kadın ve aile müdürü Şehnaz Yabar oyuna olan desteğini gösterirken, ‘bu oyunun her yerde oynanması gerekiyor’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Yönetmen Kıvanç Baran Aslan’ın yönettiği SMS Tiyatro topluluğu oyuncuları İbrahim Dizlek, Kıvanç Baran Aslan, Berat Hekim, Ali Rıza Tanyeli ve Ezgi Yapar Oynuyor ‘Sen Önemlisin ‘ tiyatro oyunu tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.