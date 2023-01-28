Şair Neyzen Tevfik vefatının 70. yıl dönümünde anıldı

Ünlü neyzen, şair ve şiir ustası Tevfik Kolaylı, vefatının 70. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.

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Neyzen Tevfik'in (Tevfik Kolaylı) Kartal Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları CHP’liler, ilçe yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mezarlık girişinde lokum dağıtımının yapıldığı anma töreninde, Neyzen Tevfik için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK GEREĞİ”

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, geçmişten bugüne kadar sosyal belediyecilik esası gereği Kartal'ın değerlerine sahip çıktılarını ifade etti. Bakanların, milletvekillerinin, Kartallı Kazım, Neyzen Tevfik gibi şair ve yazarların mezarı başında anılmasına önem verdiklerini belirtti.

“GEÇMİŞ DEĞERLER GELECEĞE AKTARILMALI”

Başkan Yardımcısı Aydın, “Anma törenleri değerlerimize ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir.” diyerek Kartal'ın değerlerini anmaya devam edeceklerini söyledi. Neyzen Tevfik'in kişiliği, onuru, yazarlığı, ney ustası olarak müziğe olan ilgi ve alakasıyla örnek davranış sergileyen bir kişilik olduğunu vurguladı. Aydın, Neyzen gibi değerlerin diri tutularak genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Anma törenine katılanlara teşekkür eden Aydın, ünlü şairin kabrine karanfil bıraktı.