Şaka gibi olay 11 milyonluk köprülü kavşağın ömrü 2 yıl oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP'li Elazığ eski Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz döneminde 2018 yılında 11 milyon 265 bin 704 lira maliyetle merkez Rüstempaşa Mahallesinde yapılan Hamza Yanılmaz Köprülü Kavşağı'nın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını açıkladı. Kurum, "O bölgede geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız için artık binaları yoldan çekebilecek, yerleşimini bir bütün olarak yapabilecek durumdayız. Bu çerçevede de teknik ekiplerin çalışması neticesinde orada üst köprüye ihtiyaç olmadığı görülmüş oldu" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında kentsel dönüşüm konutlarının yapım aşamasını incelemek üzere Elazığ'ya geldi. Yaşanan depremde ağır hasar gören mahallelerden biri olan Rüstempaşa Mahallesini de ziyaret eden Bakan Kurum, Hamza Yanılmaz Köprülü kavşağının kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacağını ifade etti.

“SÜRECİ BELEDİYEMİZ ELİYLE YÜRÜTECEĞİZ”

Kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, ”Orduevi kavşağındaki çalışma hem Mustafapaşa hem de Rüstempaşa Mahallelerinin birleştiği alanda bir çalışma gerçekleştiriyoruz. O alanda yerinde bir kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Bundan öncede tabi ki belediye başkanlarımız sağolsunlar şehrimiz için yapılması gereken köprü olsun, alt yapı olsun her türlü hizmeti yaptılar. Ancak bugün o bölgede geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız için artık binaları yoldan çekebilecek, yerleşimini bir bütün olarak yapabilecek durumdayız. Bu çerçevede de teknik ekiplerin çalışması neticesinde orada üst köprüye ihtiyaç olmadığı görülmüş oldu. Belediyemizin alacağı meclis kararıyla süreci işletecek. Biz yeni yapılacak yerleşim alanlarında da ilave yollar açıyoruz. İlave yol olmadığı için öyle bir köprü ihtiyaçtı yapıldı. Ama bugünkü süreçte ihtiyaç olmadığı görülüyor, en azından üst köprünün. Buna ilişkin süreci de belediyemiz eliyle yürütmüş olacağız” diye konuştu.

“KÖPRÜLÜ KAVŞAĞIN BEDELİ MÜCAHİT YANILMAZ'DAN TANZİM EDİLSİN”

11 milyon liranın göz göre toprağa gömüldüğünü belirten Elazığ Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi Gültekin Koç, ”Belediye meclisi toplantılarımızda buradaki ucube yapının yapılmasını çok eleştirmiştik. Bizi bazı AKP'li meclis üyeleri bu yapıya ucube dediğimiz için eleştirmişti ancak 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olan Şahin Şerifoğulları buradaki köprünün yıkılması için halk oylaması yapılmasına karar vermişti. Ancak buranın yıkılmasında bakanlığın desteği olmadan söz konusu olamazdı. Bugün görüyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum köprülü kavşağının kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacağını açıkladı. Şimdi sormak istiyorum, bu yapı için harcanan milyonlarca liralık parayı kimden tazmin edeceksiniz, halkın parasını çarçur edenlerden hiç hesap sorulmayacak mı? Bu projenin yanlış olduğu ısrarla söylenilmesine rağmen 11 milyon lira buraya göz göre göre gömüldü. Devletin malı deniz diyerek isteyen yesin isteyen harcasın anlayışıyla hareket edilip sonrasında projenin yanlış olduğu fark edilince de “pardon yıkın” demekle olmaz. Böyle ucube bir sistem böyle ucube bir yönetim olmaz diye düşünüyorum. Bu köprülü kavşak yıkıldığı takdirde 11 milyon 265 bin liranın dönemin belediye başkanı olan Mücahit Yanılmaz'dan tanzim edilmesini talep ediyorum” ifadelerinde bulundu

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