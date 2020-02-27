Sakal stiliniz koronavirüs açısından risk yaratabilir mi?

Tüm dünyada endişe yaratan yeni koronavirüs (COVID-19) ile ilgili yeni bir uyarı... ABD'de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention), koronavirüs karşısında risk yaratabilecek sakal modellerine dair bir çizelge sundu. İşte koronavirüsün maskeden geçmesini engelleyen ve engelleyemeyen sakal stilleri...

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin oluşturduğu çizelgeye göre erkeklerin kullandığı bazı bıyık ve sakal stilleri virüsten korunmak için takılan yüz maskesini işe yaramaz hale getiriyor. Çizelgede risk oluşturacak ve güvenli modeller net bir şekilde ayrılmış.

Önerilen ve önerilmeyen sakal stilleri aşağıdaki gibi. Buna göre 12 tarz sakal önerilirken 20 sakal stili önerilmiyor ve sakalsız, tamamen tıraş edilmiş bir yüz en güvenli yöntemlerden biri sayılıyor. Ayrıca çene sakalı ve sadece favori bırakmak gibi tarzlar sıkıntılı sayılırken bunun yanında Dali ve İngiliz tipi bıyıklar da tehlike arz eden stiller arasında gösterilmiş. Ancak günümüzde çok yaygın olan Hipster sakalı maskenin koruyuculuğunu büyük oranda engelleyebilir.

Uzmanlar önerilmeyen sakal stiline sahip olan erkeklerin maske taksa da korunamayacağını, virüsün maskeyi geçebileceğini söylüyor. Bu çizelgeyi aslında daha önceki yıllarda hazırlayan uzmanlar, tüm dünyada büyük endişelere yol açan koronavirüs nedeniyle tekrar gündeme getirdi.