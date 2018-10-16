Sakallı kadının şaşırtan değişimi

Hormon bozukluğu sonucu yüzünde belirginleşen sakalları nedeniyle sokağa bile çıkamayan, çevresi tarafından dışlanan ve evliliğini kurtarmak için Zahide Yetiş'in programına katılan kadın, değişimiyle izleyenleri şaşırttı.

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Yetiş’e başvurarak yardım isteyen Gülseren’in hikayesi izleyenleri derinden etkilemişti. Başına gelen olayı seyircilerle paylaşan genç kadınından sevindirici haber geldi. Hormon bozukluğunun sebep olduğu hastalığın tedavisine başlandı. Genç kadın hikayesiyle izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. Gülseren’in eşinin ailesinin de kendisine sahip çıkmadığını ve dışladığını söylemişti. Son zamanlarda artık bakkala bile gidemediğini ifade eden Gülseren Hanım, “Çevredekilerin tepkileri karşısında artık ölmeyi bile düşündüm. Bir tek bana eşim sahip çıktı. Allah eşimden razı olsun. O bana sahip çıkmasaydı, çok daha kötü durumda olurdum” demişti.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Zahide Yetiş’in el attığı olayda Gülseren’in tedavisine başlandı. Tedavi süreci kapsamında ilk kez ekranlara çıkan genç kadın son haliyle eşini ve izleyenleri büyüledi. Karısının değişimi karşında şaşkınlığını gizleyemeyen Gülseren’in kocası, “Aşkım çok güzel olmuş” diyerek elindeki çiçekleri eşine uzattı.