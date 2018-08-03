Sakarya’da yaşlılar için ‘bravo’ dedirten faaliyetler

Türkiye'de yaşlı olarak yaşamak oldukça zor. Ancak, yaşlılar için bir şeyler yapmaya çalışanlar da az değil. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de bir şeyler yapmaya çalışan kurumlardan... Belediyedeki Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) de 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik takdir toplayan faaliyetlerde bulunuyor.

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Sakarya’da yaşlıların sağlıklı ve mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için gerçekleştirilen gezilerde YADEM üyeleri Karasu Maden Deresi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 YADEM üyesinin katıldığı gezi, renkli görüntülere sahne oldu. Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan YADEM Koordinatörü Ömer Faruk Karataş, “Yaklaşık 45 yaşlımız ile Karasu Maden Deresi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Yaşlılarımız Maden Deresinin eşsiz güzellikleri arasında yaptıkları yürüyüşlerimizle hem şehrimizin doğal güzelliklerini keşfettik hem de sağlıklı bir gün geçirdik. İnşallah sürdürmüş olduğumuz gezilere devam edeceğiz ve yaşlılarımızı yeni yerlerle tanıştıracağız” dedi.



65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILARA HİZMET VERİYOR

Yaşlılar, gezi kapsamında parklarda salıncaklara bindi, doğayla buluştu ve birbirleriyle sohbet ederek keyifli anlar yaşadı.

Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan YADEM, 65 yaş üstü bireylerin hak ettikleri yaşam alanlarına kavuşmaları, ihtiyaç duydukları psiko-sosyal desteğe ulaşmaları amacıyla kuruldu. YADEM’de şöyle etkinlikler yapılıyor:

-Evde Temizlik Hizmeti

-Kişisel Bakım Hizmeti

-Fizik Tedavi Hizmeti

-Psikolojik Destek Hizmeti

-Hobi Kursları ve Kulüpler

-Farkındalık Eğitimleri

-Gezi, Doğa Yürüyüşü ve Sağlık Taramaları

-Hastane Refakat Hizmeti.

İHA