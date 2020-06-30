Sakarya’nın yeni Valisi göreve hızlı başladı: Köy köy dolaşıyor

Valiler Kararnamesiyle Elazığ Valiliğinden Sakarya Valiliğine getirilen Çetin Oktay Kaldırım, göreve gelir gelmez kentin sorunları tespit etmek için çalışmalara başladı. Köyleri tek tek dolaşan Vali Kaldırım, vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Sakarya’nın yeni Valisi Çetin Oktay Kaldırım göreve hızlı başladı. Valiler Kararnamesi ile Elazığ’dan Sakarya Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım, kentte göreve başladığı ilk gün Taraklı ilçesini ve 1250 metre rakımlı Karagöl Yaylası’nı ziyaret etmişti. Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Kaldırım, kentin yaylalarını da dolaşarak vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi, notlar aldı.

İLK ZİYARETİ SAFİTÜRK BABA OCAĞINA

Vali Kaldırım, ilk ziyaretini Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün baba evine yapması dikkat çekmişti. Şehit Kaymakamın babası Asım Safitürk ve annesine ziyarette bulunan Vali Kaldırım, “Göreve başladığım yerlerde her zaman ilk olarak şehit ailelerini ziyaret ederim. Bizde Safitürk ailesine gelerek onlarla konuştuk. Allah şehidimize gani gani rahmet eğlensin.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI İYİ KULLANIYOR

Vali Kaldırım konusunda en dikkat çeken detaylardan biride sosyal medyayı oldukça iyi kullanıyor olması. Vali Kaldırım, hem Sakarya paylaşımlarında hem de kendisine yazan Sakaryalılara verdiği samimi cevaplarla Sakarya’nın daha önce alışık olmadığı bir profil çizdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Vali Kaldırım, Sakaryalı gençlere seslenerek rakip aradı. Stilini Mesut Özil'e benzeten Kaldırım, “Sakarya gençliği çevik kuvvet gibi maşallah” gibi yorumlarıyla gençlerle kısa sürede kaynaştı.

GÖREVİ DEVRALMADAN 537 MİLYONLUK YATIRIM MÜJDESİ

Vali Çetin Oktay Kaldırım, şehre ayak basmadan milyonluk yatırım müjdesini paylaştı. Sosyal medyadan müjdeyi paylaşan Vali Kaldırım, “Sakaryamıza yatırım müjdesiyle geliyorum… Son görüşmeyi yaptım ve yatırımcıyı ikna ettim. Alanında Avrupa'nın en büyük yatırımlarından birisi olacak olan yeni nesil çevre dostu yatırımın değeri 537 milyon TL. Yatırımcı 1 yıl içerisinde başlamayı planlanıyor. Hayırlı olsun…” ifadelerini kullandı.

Sakarya’nın yeni Valisi Çetin Oktay Kaldırım göreve hızlı başladı. Valiler Kararnamesi ile Elazığ’dan Sakarya Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım, kentte göreve başladığı ilk gün Taraklı ilçesini ve 1250 metre rakımlı Karagöl Yaylası’nı ziyaret etmişti. Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Kaldırım, kentin yaylalarını da dolaşarak vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi, notlar aldı.