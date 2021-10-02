Sakatlığına rağmen vazgeçmedi, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu

Trabzon'da 9 yıl önce kendisini savunmak amacıyla karateye başlayan Keyda Nur Çolak, kolundan sakatlanmasına rağmen bırakmadığı sporda, 3 kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıfta öğrenim gören Keyda Nur Çolak, 10 yaşında annesinin yönlendirmesiyle kendisini savunmak amacıyla karate sporuna başladı. Çolak, Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü çatısı altında başladığı antrenmanlarda, son 4 yılda 3 kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Bu yıl ağustos ayında, Finlandiya’nın Tampere kentinde düzenlenen 48’inci Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda ‘kata’ branşında altın madalya alarak yurda dönen Çolak, hedeflediği dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

2018 yılında kolundan sakatlanmasına karşın, 3 şampiyonada altın madalyaya uzanan Çolak, sporun yanı sıra eğitimiyle de iyi bir kariyere ulaşmayı hedefliyor.

BIRAKSAYDIM PİŞMAN OLURDUM”

Avrupa şampiyonu Keyda Nur Çolak, “Bıraktığım dönemler de oldu. Antrenörüm geri dönmem için beni ikna etti. Sonra da dereceler gelmeye başladı. Avrupa Şampiyonası’na gitmeden 1 hafta önce de kampta sakatlandım ama vazgeçmedim, antrenmanlara devam ettim. Bıraksaydım, pişman olurdum. Şu an 21 yaş altındayım ve büyüklere geçmeye son basamak kaldı. Daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum” dedi. (DHA)