Sakin köyde satanizm şoku: Onlarca kişi ‘Şeytana tapıyorum’ dedi

İngiltere’de küçük bir köyde yapılan anket herkesi şoke etti. Ankete göre köy halkının önemli bölümü satanist olduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin sessiz sakin köylerinden Bungay'de yaşayanlar satanizm şoku yaşıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Suffolk bölgesinde bulunan köyde ve çevresinde yapılan bir nüfus sayımında, her 120 kişiden biri satanist olduğunu söyledi.

Ulusal ortalamanın çok üzerinde çıkan bu sonuç bölgede büyük şaşkınlık yarattı. Satanistlerin sayısının bölgede İngiltere ve Galler ortalamasının neredeyse 100 katı olduğu belirlendi. Son nüfus sayımında, bölgede yaşayan 8500 kişiden en az 70'i dini tercihleriyle ilgili soruya “şeytana taptıkları” yanıtını verdi.

İngiltere ortalamasına göre her 12 bin kişiden sadece biri satanist olduğunu söylüyor. Ülkede en fazla satanistin bulunduğu 2. bölge olan Londra'nın kuzeyindeki Brondesbury'deyse Bungay'den çok daha büyük bir nüfusa sahip olmasına karşın sadece 20 satanist yaşıyor.

‘ÇOK GİZEMLİ BİR OLAY’

Bölgedeki kilise yetkilileri, küçük bir köy olan Bungay'de satanistlerin ayinlerine ve hayvanların kurban edilmesine dair bir olay yaşanmadığını belirterek yorum yapmaktan kaçındı. Orta Çağ'dan kalma bir kalenin de bulunduğu köydeki yerel liderler ise bu duruma çok şaşırdıklarını, satanizmin yaygın olmasının şeytanın siyah bir köpek şekline girmesiyle ilgili yerel bir efsaneden kaynaklanıyor olabileceğini vurguladı.

Orta Çağ'a dayanan bu efsane İngiltere'de biliniyor ve Bungay'de de efsaneden ilhamla Black Dog (Siyah Köpek) isimli barlar, kulüpler ve dükkanlar dikkat çekiyor.

Köy Konseyi Başkanı Rosalind Barnett, “Kimsenin köydeki satanistlerden haberi yok. Bu çok gizemli bir olay. Şeytana tapma köyümüzde pek bilinen bir şey değil. Bu konuyu bir sonraki konsey toplantımızda ele alacağız” dedi.

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