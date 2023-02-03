Kayak merkezlerinde yüzler gülüyor

Yılbaşını karsız geçiren kar merkezlerinde kar kalınlıkları bir metreyi aştı. Antalya'da 2 bin 500 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Yerlilerin yanı sıra yabancı tatilcilerin de akın ettiği zirvede, renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Saklıkent Kayak Merkezi’ne sömestir ile tatilci akını oldu. Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Saklıkent’te çocuklar kızaklarla, anne-babaları ise profesyonel kayakçılar eşliğinde pistlerde kayarak karın keyfini çıkardı.

2 bin 500 rakımlı Saklıkent, yerlilerin yanı sıra yabancı tatilcilerin de ilgisini çekiyor. Eşi ve iki çocuğu ile Saklıkent’e giden Muhammet Daldan, “Çocuklar ile birlikte tatil yapalım dedik. Burası Antalya’ya bir saat mesafede güzel bir yer” dedi.

Ali Semerci “İki çocuğum da okulundan takdir belgesi aldı. Eğlenmeleri için buraya getirdim. Güneşli, çok güzel bir hava ve bembeyaz kar var” diye konuştu.

“HEM GÜNEŞ HEM DENİZ HEM KAR”

Arkadaş grubu ile Saklıkent’e giden Rusya uyruklu Alisa Altan ise “Kız arkadaşlarımla gezmeye geldik. Şişme bot ile kızak yapacağız. Antalya’da yaşıyorum. Rusya’dan geldiğim için karı özlüyorum. O nedenle buraya geldim” ifadesini kullandı.

Antalya’da yaşayan Kırgızistanlı Alma Aydın da “Antalya’da hem deniz hem güneş hem kar var” dedi.

EN KALIN KAR PALANDÖKEN’DE

Yılbaşını karsız geçiren kayak merkezlerinde istenen kar yağdı. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken’de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken’de 103, Nemrut’ta 93, Hakkari’de 78, Davraz’da 74, Uludağ’da 71, Kartalkaya’da 65, Erciyes’te 60, Murat Dağı’nda 49, Sarıkamış’ta 47, Saklıkent ve Denizli’de 45, Kümbet’te 44, Kop Dağı’nda 42, Haserek ve Konaklı’da 41, Zigana’da 40, Yedikuyular’da 38, Yalnızçam ve Akdağ’da 37, Bozdağ’da 36, Çambaşı’nda 32, Abalı’da 30, Hazarbaba ve Yıldızdağı’nda 25, Ergan’da 22, Mersivan’da 21, Ovacık’ta 20, Keltepe’de 18, Ilgaz’da 15, Salda’da 11, Elmadağ ve Yıldıztepe’de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Kayak Merkezi: En düşük-En yüksek sıcaklık

Davraz KY -8 -1

Saklıkent KY -8 0

Uludağ KY -7 -3

Palandöken ÇB -15 -10

Murat Dağı KY -8 -2

Denizli KY -8 -3

Erciyes PB -16 -5

Sarıkamış KY -12 -8

Kartalkaya KY -11 -5

Çambaşı KY -11 -3

Ilgaz KY -13 -6

Kartepe KKY -4 1

Hakkari KY -11 -7

Yıldız Tepe KY -11 -4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

(DHA-DHA)