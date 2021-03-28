Saksıda sebze meyve yetiştirmek mümkün

Bir peyzaj firması sahibi olan Müge Gültekin 2012 yılında radikal bir kararla şirketini Akdeniz'in Kaş İlçesi'nde 30 haneli Ahatlı köyüne taşıdı ve tohum üreticiliğine başladı. Şimdi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yerel çiftçilere yerli tohum üretimi yaptırıyor. Köyde kurulan paketleme tesisinde, köydeki kadınların da desteğiyle yerli tohumları, organik solucan gübresi ile bir araya getirerek paketliyor. Büyükşehirlerde kendi sebzelerini yetiştirmek isteyen doğa severlerin güvenilir tohuma ulaşmalarını sağlarken aynı zamanda köyde kalkınma ve istihdam da yaratıyor.

Amacının kent bahçeciliği gelişmesine hizmet etmek olduğunu söyleyen “Türkiye'de çok büyük bir hareket yaratmak istiyorum. Haydi hepimiz evlerimizde kendi sebzelerimizi yetiştirelim. Saksınızda bile, en azından yeşilliklerinizi, maydanozunuzu, rokanızı, domatesinizi, biberinizi çok kolay yetiştirebilirsiniz. İnsanların tekrar doğa ile toprak ile ilişki kurmalarının en kolay yolunun evde, balkonda, bahçede sebze yetiştirmek” dedi.

GELECEĞİMİZ TARIMDA

Gültekin tohumla olan serüvenini şöyle anlattı: “İstanbul'da perakende satış yaptığım yıllarda bahçe balkon müşterileriyle tecrübe edindim. Evde kendi sebzelerini kendileri yetiştirmek isteyen çok. Bu alana yatırım yapmaya karar verdim. Köyde deneme yaptıktan sonra yerli tohum üreticileriyle birlikte 24 tane tohumu sözleşmeli çiftçilerle birlikte üretmeye başladım. Ürettiğimiz tohumlarla herkes evinde sebze yetiştirebilir. Kent bahçeciliği böyle gelişebilir. Ben Türkiye'nin geleceğinin tarım olduğunu düşünüyorum.”

İlk ihracatlarını İngiltere'de yaptıklarını anlatan Gültekin bu sene, Kazakistan'a tohum gönderdiklerini söyledi. Amaçlarının Avrupa'nın değişik ülkelerine de ihracat yapmak olduğunu da dile getiren Gültekin “Şimdi Almaya ile görüşmelerimiz var. Çünkü kent bahçeciliği Avrupa'da çok daha gelişmiş durumda” dedi.

Köyde kadınlar çalışmaya başladı, hayatları değişti

Tohum üretimi sayesinde Ahatlı köyünde istihdamın oluştuğunu ifade eden Müge Gültekin, “Köyde bakkal, market, kahve yok. Çok bozulmamış bir köy. İş imkanı yok. Tarımsal faaliyetlerle de çok para kazanamıyor. O yüzden büyük bir göç var, tüm köylerde olduğu gibi. Buraya yerleşmemizle birlikte köydeki genç kızlarımız çalışmaya başladılar ve onların hayatları değişti. Köydeki göç durdu. Şimdi 6 tane daha bitkinin daha deneme bahçeleri yapıyoruz” dedi.