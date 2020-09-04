Saksıya çilek ekimi nasıl yapılır?

Evde oldukça kolay yöntemlerle kendi organik çileklerinizi yetiştirebilirsiniz. Bu size hem terapi gibi gelir hem de sonuçları karşısında mutluluk hissi uyandırabilir. İşte saksıda çilek yetiştirmenin incelikleri...

Çilek birçok kişinin vazgeçemediği yaz meyvelerinin başında geliyor. İştah açıcı kokusu ve rengi ile yoğun ilgi gören bu meyveyi tek başına yiyebileceğiniz gibi aynı zamanda reçelden, pastalara, muhallebiden, reçellere kadar birçok çeşidini hazırlayarak tüketmeniz mümkün. Ancak tezgahlar da satılan çileklerin fazlasıyla iri olduğunu görmek hormonlu mu düşüncesini her defasında aklınızı getiriyorsa onları tüketmek istememeniz oldukça doğaldır. Peki bu harika meyveyi evinizde de yetiştirmeyi hiç düşündünüz mü? Öyleyse evinizde çilek yetiştirmenin bazı ipuçlarını işte, şimdi sizlerle paylaşacağız.

EVDE ÇİLEK NASIL YETİŞTİRİLİR?

Çileğinizi evde yetiştirmenizin en kolay yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Çilek ekimi yapmadan önce tüm çilek türlerinin saksıda yetişmediğini bilmenizde fayda bulunur. Saksıda çilek ekimi yapmak için tercih edeceğiniz tohumların yediveren ya da dağ çileği olmasına özen göstermelisiniz.

2. Çilek ekimi için kullanacağınızın saksının fazla derin olmayanları idealdir. Çilek saksının içerisinde köşelerinde delikler ve kırıkların bulunması gerekir. Tohumları ekeceğiniz saksının hafif yükseklikte yaklaşık 20-25 cm derinliğe sahip olması en önemli detaylardan biridir.

3. Çilek ekiminde en çok merak edilenlerden biri de toprak seçiminin nasıl olması gerektiğidir. Bunun için toprağın torf, yani organik malzemeler içeren bir toprak olması gerekir. Ayrıca fideleriniz büyümeye başladığında gübreleme işlemi ile daha verimli çileklere sahip olabilirsiniz.

4. Çileklerinizi ektinizde toprağın her daim nemli kalması gerekir. Düzenli olarak uygulayacağınız sulama işlemi toprağınızın kuru kalmasını önleyecektir. Ancak aşırı sulamadan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde köklerinin çürümesine sebep olabilirsiniz. Bu nedenle drenaj delikli saksıları tercih ederek fazla suyun atılımını sağlayabilirsiniz.

5. Çilekler güneşi severler bu yüzden her gün ortalama 6 saat güneş ışığını almasını sağlamanız gerekebilir.

6. Çileklerinizin verimini arttırmak ve devamlılığını sağlamak için meyveleri topladıktan sonra bitkinizdeki tüm kuru yaprakları almaya özen gösterin. Toprağınıza düşen kuru yaprakları da ortadan kaldırın. Bu noktada eskiye oranla daha az suladığınız toprağın belli aralıklarla nemli kalmasını sağlayın. Bu sayede ektiğiniz fidelerin yaşam sürecini arttırabilirsiniz.