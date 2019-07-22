Genellikle bir sebze olduğu düşünüldüğü halde, salatalık aslında bir meyvedir. Salatalık yararlı besinlerin yanı sıra, bazı koşulların tedavi edilmesine ve hatta önlenmesine yardımcı olabilecek bazı bitkisel bileşikler ve antioksidanlar bakımından yüksektir. Peki, Salatalığın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılması, sağlıklı kilo yönetimi, vücudun detoksiye edilmesi, cildin güçlendirilmesi, göz sağlığının desteklenmesi, kanın alkalize edilmesi ve kanser tedavisi gibi pek çok sağlık yararı bulunan salatalığın; ağız kokusu ile mücadele, sindirimi desteklemek, kan şekeri seviyesini kontrol etmek, yeterli kan basıncını korumak, kemikleri desteklemek, saçları onarmak ve diş sağlığını desteklek gibi ekstra faydaları bulunmaktadır. Şimdi salatalığın faydalarına daha yakından bakalım…

SALATALIK HAKKINDA

Salatalık, kabak ailesine ait, yaygın olarak yetiştirilen bir üründür. Temel olarak Güney Asya’da ortaya çıkar, ancak dünyanın diğer bölgelerinde de yetiştirilir. Zinde ve sağlıklı kalmak söz konusu olduğunda, mükemmel yiyecek olarak kabul edilir. A vitamini, B vitamini, C vitamini, K vitamini, Manganez, Bakır ve Potasyum gibi birçok temel besin kaynağıdır. Antik çağlardan beri, Hindistan’da geleneksel ve bitkisel ilaçlar olarak salatalık kullanılmıştır. Vücudun aşırı ısınmasını önleyen ve daha doğal bir soğutma etkisi sağlayan çeşitli lipit düşürücü ve anti-diyabetik bitkisel özellikler içerir.

SALATALIĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 g salatalıkta aşağıdakiler bulunur:

Su: 95,23 g

Enerji: 15 kcal

Protein: 0.65 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 3.63 g

Lif: 0.5 g

Toplam şeker: 1.67 g

Kalsiyum: 16 mg

Demir: 0.28 g

Magnezyum: 13 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 147 mg

Sodyum: 2 g

Çinko: 0.2 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 2.8 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.03 mg

Niasin: 0.1 mg

B-6 Vitamini: 0.04 mg

Folat, DFE: 7 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 5 µg

A Vitamini, İÜ: 105 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.03 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 16.4 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

SALATALIĞIN FAYDALARI

Salatalığın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Cilt bakımı

Salatalık, kaslarda, bağlarda, tendonlarda, kıkırdakta ve kemiklerde güçlü ve sağlıklı bağ dokuları geliştirmeye yardımcı olan önemli bir bileşen olan silika bakımından zengindir. Doktorlar daha sağlıklı ve daha parlak bir cilt için silika içeriği nedeniyle genellikle salatalık suyu önerirler. Ek olarak, araştırmalar, cilt sağlığı için sıvıların ve hidrasyonun önemini vurgulamaktadır. Salatalığın yüksek su içeriği onu doğal bir nemlendirici yapar. Askorbik ve kafeik asit, salatalıklarda vücuttan su kaybını önlemeye yardımcı olan iki hayati bileşiktir. Salatalık ekstresi genellikle güneş yanığı ve göz altı şişmesi gibi çeşitli cilt hastalıklarının tedavisi için topikal olarak kullanılır . Ayrıca, sedef hastalığı, egzama ve akne gibi diğer cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olmaları nedeniyle önerilir.

Kabızlık ve böbrek taşlarını önleme

Salatalık hem lif hem de suyun mükemmel bir karışımıdır. Bu nedenle, kabızlık ve böbrek taşlarını önlemede yardımcıdır. Düzenli olarak salatalık tüketmek lif alımını arttırmanın harika bir yoludur. Salatalık ayrıca C vitamini, silika, potasyum ve magnezyum için iyi bir kaynaktır; hepsinin sağlık açısından pekçok yararları vardır. Salatalığın kabuğunda yüksek seviyede A vitamini bulunur, bu nedenle kabuğunu soymadan yerseniz daha fazla besin alırsınız.

Kan basıncını düşürme

Kan basıncını düşürmeye yönelik yapılan bir takım çalışmalarda magnezyum, potasyum ve lif açısından yüksek gıdalar tüketmenin önemli olduğu bulundu. Bu nedenle salatalık, kan basıncının sağlıklı şekilde düzenlenmesine ve kaslar, kemikler, bağlar, kıkırdak ve tendonlar da dahil olmak üzere vücudumuzdaki bağ dokularının yapısının korunmasına katkıda bulunur.

Kanserle mücadele

Salatalık kansere karşı mücadelede yardımcıdır. Özellikle meme kanseri, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, rahim kanseri ve kolon kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.

Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır

Salatalıktaki bileşenler sağlıklı bir kalbin korunmasında önemli bir rol oynar. Salatalıkta bulunan zengin potasyum ve magnezyum ile; Vücudunuzun nörolojik işlevini, kan basıncınızı kontrol altında tutarken artırabilirsiniz. Salatalıklar ayrıca, bağışıklığınızı güçlendirmeye

yardımcı olan ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili tüm risklerin oluşumunu azaltan anti-enamatuar bir element olarak adlandırılan lignin içerir.

Sağlıklı kilo yönetimi

Salatalık, zayıflamak için yararlı bir tamamlayıcıdır. Diyetinize ekleyerek yemeklerin tadını çıkarabilir, salataların içine ekleyebilir ya da yoğurtla karıştırıp yiyebilirsiniz. Burada asıl önemli olan

kilo vermenize yardımcı olacağıdır.

Göz sağlığı için mükemmel

Salatalık % 95 oranında su içerdiğinden göz çevrenizdeki tüm cildi nemlendirir. E vitamini, cildinizi iyileştirme, kolajen üretimini artırma, kırışıklık karşıtı doğal bir ajan olarak işlev görmede çok önemli bir rol oynar. Dahası, düzenli olarak salatalık yemek, kataraktlardan uzak durmanıza yardımcı olabilecek birkaç antienamatuar ve antioksidan içerdiğinden daha iyi görmenize yardımcı olur.

Kanınızı alkalileştirir

Vücudunuzun pH seviyesini optimum seviyede tutmak, asitli ve kansere bağlı semptomlara neden olan serbest radikal hücrelerin yok edilmesine yardımcı olabilir. Günlük olarak salatalık suyu içilmesi, vücudunuzun alkalinitesini artırabilir.

Tırnak ve saç sağlığı

Salatalığın içerisindeki silikasaç ve tırnak sağlığı için çok önemli bir mineraldir. Salatalık, saçların ve tırnakların sağlıklı uzamasını sağlarken, kırılmaların da önler.

Ağız kokusunu önler

Salatalık suyu diş etlerindeki yaraların iyileşmesini sağlar. Bir dilim salatalığı ağzınıza alarak damağınıza yapıştırın. 30 saniye kadar bekleyin. Ağız kokusunun geçtiğini fark edeceksiniz.

Kemik sağlığını artırır

Salatalıktaki en üst besin, kemik sağlığının anahtarı olan K vitaminidir. Kabuğunu soymadan bir kase salatalık yemek, K vitamini için önerilen günlük hedefin % 20’sinden daha fazlasını sağlar. Bu besin kemik oluşumu için gereklidir ve bazı çalışmalar düşük K seviyelerini osteoporoz ve artan kırık riski ile ilişkilendirmiştir.