Salda Gölü’ne günde 30 bin ziyaret

Yeşilova ilçesindeki, turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumsallara sahip Salda Gölü, yaz aylarıyla birlikte özellikle Antalya’da tatilini geçiren yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Havanın ısınmasıyla birlikte Salda Gölü’nde, Yeşilova Belediyesi Halk Plajı ile Salda köyüne bağlı ‘Saldivler’ olarak adlandırılan beyaz kumsala sahip iki plaj, ziyaretçi akınına uğruyor.

Yeşilova Belediye Başkanı Veyis Baysal, son yıllarda ün yapan Salda Gölü’nde bu yıl da hareketliliğin çok yoğun olduğunu söyledi. Başkan Baysal, “Salda için ilçeye gelen ziyaretçi sayısını saymak mümkün değil. Halk plajı ve Saldivler plajındaki otoparklara ücretli giriş yapan araç sayısına bakıldığında, geçen pazar günü 3 bin, belediye plaj otoparkına ise 1580 araç girmiş. Ayrıca biz Yeşilova plakalı araçlardan ücret almıyoruz, bunlar da düşünüldüğünde 2 bin araç girişi var. Her araç için en az 2’şer kişi desek günlük 10 bin kişi. Bazı günler ise bu rakam 20-30 bini bulabiliyor” dedi.



NİKAHLAR GÖL KENARINDA

Yeşilova’da son yıllarda mor görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çektiğini, lavanta bahçelerinin de öne çıkmaya başladığını belirten Baysal, kışın da kayak merkeziyle bölge turizmini geliştirmeye çalıştıklarını, ancak devlet desteğinin de önemli olduğunu dile getirdi. Baysal, Salda Gölü’nün hem Türkiye’nin birçok ilindeki, hem de Yeşilova’daki tüm çiftlerin gelin-damat fotoğraf stüdyosuna dönüştüğünü de söyledi. Baysal, “Belediye olarak tüm nikahları göl kenarında kıyıyoruz. Türkiye’nin her yerinden gelin ve damatlar, fotoğraf çekimi için geliyor” diye konuştu.

GELİN-DAMAT ÇEKİM STÜDYOSU GİBİ

Sahilleri ziyaretçilerle dolan gölde belediye, halk plajında bungalov evlerle yatılı hizmet verebiliyor. Plajın Saldivler kısmı ise kazıklar çakılarak araç girişine kapatıldı ve otopark alanına giriş yapan tüm araçlardan ücret alınıyor. Gelin-damat çekim stüdyosuna dönen göl kenarında Almanya’dan dahi fotoğraf çekimi için gelenler var.



(DHA)