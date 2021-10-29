Salda Gölü’ne masa ve sandalye atıp fosilleri eziyorlar

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Salda Gölü'nde suların çekilmesi sonucu açığa çıkan, tek hücreli siyanobakterilerin fosilleri ziyaretçiler tarafından ezilmesi sonucu siyahlaşıp toza döndü.

İsmail AKIN

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‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göl sularında 50 metre çekilme yaşandı.

Suların çekilmesi sonucu açığa çıkan tepeciğin yanına insanlar masa ve sandalye atıp piknik yaptı.

ÇEVRECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Gölde, suların çekilmesiyle tek hücreli siyanobakterilerin fosilleri de açığa çıktığı görüldü.

Fosillerin gölü ziyaret eden insanlar tarafından ezilip yok edilmesine çevreciler tepki gösterdi.

Fosillerin karnabahar görünümü bozulmuş, siyahlaşmış ve toza dönüşmüş olduğu söyleyen Salda Gölüme Dokunma Platformu Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar, “Olayın bize yansıması üzerine tabiat parkına gittik. Çok ciddi oranda sularda çekilme var. Burada suların çekilmesiyle birlikte açığa çıkan siyanobakterilerin fosilleri vardı, karnabahar görünümünde. Fosillerin bulunduğu yer biraz yüksek olunca insanlar orayı güneşlenme yeri olarak kullanmaya başladı. Şimdi onların üzerinde yetkililer gölün korunduğunu açıklıyor fakat böyle bir koruma olmaz” dedi.

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