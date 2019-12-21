Şalgamın faydaları neler? İşte şalgamın vitaminleri…

C vitamini, A vitamini, E vitamini, manganez ve beta-karoten gibi antioksidanlar bakımından zengin olan şalgamın, kemik sağlığını iyileştirme, kalbi koruma ve kanseri önleme gibi yetenekleri bulunur. Şimdi, şalgamın sağlık açısından faydalarına daha yakından bir göz atalım… Şalgamın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Bilimsel olarak Brassica rapa olarak bilinen şalgamlar, dünya genelinde ılıman bölgelerde yaygın olarak yetiştirilir. Vitamin ve mineral değeri oldukça yüksek olan şalgam, genellikle kış aylarında turşularda ve yemeklerin yanında tüketilir. Peki, Şalgamın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ŞALGAMIN FAYDALARI

Şalgamın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirime yardımcı

Çoğu insan diyet lifinin sindirim sürecinde çok önemli olduğunun farkındadır. Kabızlık, ishal, kramp ve şişkinlik semptomlarının yanı sıra, zaman zaman ortaya çıkabilecek gastrik sorunların tedavisinde de yardımcı olabilir. Şşalgamlarda bulunan lif dışkıyı toplamaya ve bağırsakta hareket ettirmeye yardımcı olurken besin maddelerinin daha verimli alınmasını sağlar, böylece yiyeceklerimizden en iyi şekilde faydalanırız.

Bağışıklık sistemini artırır

Şalgamda bol miktarda bulunan C vitamini ve askorbik asit, bağışıklık sistemimiz için önemli destekleyicilerdir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin ve antikorlarının üretimini uyarabildiği gibi bir antioksidan olarak hareket ederek kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını azaltır.

Kemik gücünü artırır

Şalgamlar, sağlıklı kemik gelişimi ve bakımı için hayati öneme sahip önemli bir kalsiyum ve potasyum kaynağıdır. Düzenli şalgam tüketimi, eklem hasarını, osteoporoz riskini ve Romatoid Artrit vakasını önler. Aynı zamanda vücudun bağ dokusu üretimini destekler.

Kanseri önleme

Beyaz şalgam tüketimi, meme kanseri riskini azaltmada yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar, şalgam gibi sebzelerin prostat, kolon, akciğer ve meme kanseri riskini azaltmada yardımcı olduğunu göstermektedir.

Enflamasyonla mücadele

Şalgam yaprakları, yararlı omega-3 yağ asitleri ve herhangi bir enflamatuar durumdan muzdarip olmanız durumunda önemli olan K vitamini ile doludur. Bu ‘iyi' yağlar iltihaplanmayı azaltabilir, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir ve genel olarak sağlığı geliştirebilir. Şalgam yapraklarını kaynatıp içmek; özellikle gut, artrit veya kronik ağrı çekiyorsanız, fayda sağlar.

Akciğer sağlığı

Sigara dumanında bulunan kanserojenler A vitamini eksikliğine neden olarak akciğer iltihabı, amfizem ve diğer akciğer problemlerine neden olur. Şalgam yapraklarında bulunan A vitamini, sağlıklı akciğerlerin korunmasına yardımcı olur.

Aterosklerozu önler

Vücuttaki çok fazla serbest radikal, kötü kolesterolün oksidasyonuna ve vücudumuzdaki trombositlerin topaklanmasına neden olarak, kan damarlarına zarar veren bir durum olan ateroskleroza neden olur. Şalgam kökleri ve yaprakları E, C ve beta karoten vitaminleri vücuttaki serbest radikallerle savaşan mükemmel antioksidanlardır. Düzenli olarak şalgam tüketimi, bu durumun gelişmesini ve ilerlemesini önler.

Kilo vermeye yardımcı

Şalgamın kalorisi düşüktür ve bu nedenle etkili kilo verme programının bir parçasını oluşturabilir. Diğer yandan yüksek lif içeriği metabolizmayı düzenler, vücut ağırlığını kontrol eder, sağlıklı ve aktif bir bağırsağı destekler.

Vücut kokusunu önler

Vücut kokusu, özellikle yaz aylarında yaygın bir sorundur. Şalgam suyu, vücut kokusundan kurtulmada oldukça faydalıdır. Şalgam suyu içmek genel sağlığın korunmasında ve vücut kokusunun önlenmesinde de yardımcı olur.

Göz sağlığı

Şalgam yaprakları zengin bir lutein kaynağıdır, göz sağlığını destekleyen ve maküler dejenerasyon ve katarakt gibi oküler hastalıkları önleyen bir karotenoiddir.

Cilde faydaları

Şalgam A vitamini, C vitamini ve beta-karoten yanı sıra cilt sağlığını korumak için hayati önem taşıyan bakır gibi mineraller bakımından zengindir.

ŞALGAMIN VİTAMİNLERİ

100 g şalgamda aşağıdakiler bulunur:

Su: 93.13 g

Enerji: 21 kcal

Protein: 2.46 g

Toplam yağ: 0.19 g

Karbonhidrat: 3.39 g

Lif: 2.4 g

Kalsiyum: 114 mg

Demir: 1.63 mg

Magnezyum: 18 mg

Fosfor: 24 mg

Potasyum: 82 mg

Sodyum: 18 mg

Çinko: 0.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 25,8 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 41 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 305 µg

A Vitamini, İÜ: 6108 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg