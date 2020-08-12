Salgın ortamında tepki çeken görüntü

Corona virüs vakalarında son zamanlarda belirgin bir artış yaşanırken, Aydın'ın Koçarlı ilçesinin girişindeki boş araziye dökülen çöpler, CHP il ve ilçe başkanlarını isyan ettirdi. Duruma tepki gösteren CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, AKP'li Koçarlı Belediyesi'nin görevini yapmadığını belirterek, "Covid-19 salgını sebebiyle tüm yetkililer hijyen ve temizlik diye sürekli açıklama yaparken, bu hizmet anlayışı ile ilçeyi çöp kokusuna mahrum bırakmak, sıcak yaz aylarında halka yapılan eziyettir. Koçarlı halkı bunu asla hak etmiyor" dedi.

Son zamanlarda artış gösteren corona virüsü vakalarına karşı hijyenin ön planda olması gerekirken, Aydın’ın Koçarlı ilçe girişindeki boş alana dökülen çöpler CHP il ve ilçe başkanlarını isyan ettirdi.

“BELEDİYE BAŞKANI HALKINA BU ŞEKİLDE HİZMET EDEMEZ”

Çöplerin halk sağlığına ciddi şekilde tehlike oluşturduğunu belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, şu şekilde konuştu:

* Küresel bir salgın olan Covid-19 döneminde halk sağlığını ve hijyen koşullarını azami seviyede korumak, artık her yurttaşın görevi haline geldi. Ancak görüyoruz ki bazı kurumlar halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyorlar. AKP’li Koçarlı Belediyesi, vizyonsuzluğunu ummadığımız bir boyuta çıkartarak, topladıkları çöplerini ilçenin girişindeki garajın yanına dökmeye başlamıştır.

* Bir ilçenin girişine toplanan çöpleri dökmek akla ziyan bir durumdur. Ne gönül, ne de akıl bu yapılanı bir belediyecilik hizmeti olarak göremez. Bir belediye başkanı halkına ve ilçesine bu şekilde hizmet edemez. Basında çıkan, sosyal medyada yayılan bu görüntülerle güzide ilçemiz Koçarlı böyle anılmamalıdır.

“KOÇARLI HALKI BUNU ASLA HAK ETMİYOR”

Halkın çöp kokusuna mahrum bırakıldığını vurgulayan Çankır, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Çöp depolama işine biran önce son verilmesi çağırısında bulunan Çankır, “Covid-19 salgını sebebiyle tüm yetkililer hijyen ve temizlik diye sürekli açıklama yaparken, bu hizmet anlayışı ile ilçeyi çöp kokusuna mahrum bırakmak, sıcak yaz aylarında halka yapılan eziyettir. Koçarlı halkı bunu asla hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

“BİR AN EVVEL BU UYGULAMAYA SON VERMELİDİR”

Corona virüsü vakalarındaki yükselişe dikkat çeken CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın ise, “Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakaları ülkemizde yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde tüm kurumların özel hassasiyet göstermesi gerekmektedir.” dedi.