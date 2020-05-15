Salgın, vatandaşların dışarıda yemek yeme alışkanlığını nasıl etkiledi?

Corona virüsünün Türkiye'de görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bunlardan birisi de günde yüzlerce kişiye hizmet veren lokanta ve kafelerin kapatılması olmuştu. 1 ayı aşkın süredir kapalı olan lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı merak konusu olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şimdilik lokanta ve kafelerin kapalı kalmasına devam edileceğini söyledi. Ancak sektör temsilcileri ise gerekli tedbirler alınarak kafe ve lokantaların açılmasını istiyor. Peki, kafe ve lokantalar açıldıktan sonra vatandaşlar kaygısız olarak kullanabilir mi? Vatandaşlar ne diyor? Sürecin psikolojik etkileri ne olacak? İşte uzman psikologların görüşleri ve vatandaşların düşünceleri...

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta görüldü. 11 Mart’ın ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında kafeler, lokantalar ve AVM’ler gibi günde yüzlerce kişiye hizmet veren sektörler kapatılmıştı. Corona virüse karşı alınan önlemler meyveleri vermeye başladı. Hastalığa yakalanan sayısı azalıp, iyileşen sayısı artarken, normalleşme süreci için de adımlar atılmaya başladı.

Normalleşme süreci kapsamında berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri açılırken lokantalar ve kafeler de açılacak mı sorusu gündemde. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lokanta ve kafelerin şimdilik açılmayacağını duyurdu. Sektör temsilcileri gerekli tedbirler alınırken kafe ve lokantaların açılmasını isterken vatandaşlar ise bulaş riskine dikkat çekerek rahatlıkla yemek yiyemeyeceğini söylüyor.

“BAKANLIKLA BERABER ORTAK EYLEM PLANI BELİRLEYEREK RESTORANLAR AÇILABİLİR”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, AVM’ler gibi bir takım önlemler alınarak lokantaların da açılmasını gerektiğini belirtti. Bingöl şu ifadelere yer verdi:

* Belli standartlar çevresinde AVM’ler gibi açılabilir. Sağlık Bakanlığı’nın lokantalar için de bir standart getirmesi lazım. Masa aralıkları nasıl olacak, tek kullanımlık tuzluklar, servis elemanlarının kıyafetleri maskeleri gibi standartlar belirlenerek insan sağlığını tehlikeye atmadan biz de açabiliriz. Esnaf, bir an önce açılmasını istiyor. Çünkü uzun bir süre oldu.

* Para girişi yok. Şu an birçok insan kısa çalışma ödeneği ile geçiniyor. Ama dükkan sahipleri daha çok sıkıntıda. Çeki, senedi, ödemesi var. Bakanlıkla ortak bir eylem planı belirleyerek restoranlar açılabilir. Beklentimiz bu yönde. Umudumuz da var.

İŞE EVDEN YEMEK GÖTÜRME DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Lokanta ve kafelerin açılmasına yönelik vatandaşlar ise mesafeli. Birçok vatandaş artık lokanta ve kafelerin güvenli olmadığını düşünüyor. İşte vatandaşların görüşleri:

Müge Beste Köprülü: Salgından bu yana hiç dışarıda yemek yemedim zaten evden çalışıyorduk. Şimdi işe dönüşler başladı. İşe döndüğümüzde nasıl öğle yemeklerini yiyeceğiz bunu düşünüyorum. Toplu alanları, lokantaları güvenli bulmuyorum. Bu yüzden evden hazırladığım yemeği işe götürüp öyle besleneceğim.

Gülizar Yıldırım: Bu saatten sonra herhangi bir restoranda yemek yemeyi güvenli bulmuyorum. Aileme de yedirmem. Dışarıdan sebze meyve alıp onları dezenfekte etmeme rağmen yerken bile tedirginim.

Şahin Sel: Covid-19 öncesinde öğle yemeklerini dışarıda yerdim. İçimde yine de temizlik adına bir tedirginlik vardı. Ancak şimdi uzun süre evden yiyeceğimi düşünüyorum.

Güneş Taş: Her ne kadar hijyen kurallarına uyulduğu ya da uyulacağı söylense de salgın öncesindeki gibi huzurla ve keyifle lokantalarda, toplu alanlarda, yemek yemeyeceğim. Bu durum salgın sorununun çözümüne kadar devam edecek.

“NORMALLEŞME KOLAY OLMAYACAK”

Psikiyatrist ve Psikoterapist Doç. Dr. Adnan Çoban, salgın sonrasında normalleşmenin kolay olmayacağını söyledi. Çoban, “Salgın psikolojisi ve psikolojik etkileri uzun bir süre devam edecek. Bazı insanlar yavaş yavaş tedirginlikle de olsa sürece ayak uyduracak ama bazılarında da kapalı yer korkusu, dışarı çıkma korkusu, hastalık korkusu gibi bir takım fobik reaksiyonlar ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu, depresyon, panik bozukluğu, bağımlılık gibi psikiyatrik bozukluklar gelişebilecek.” ifadelerini kullandı.

“ESKİ DAVRANIŞLARIMIZA DÖNMEK UZAK BİR BEKLENTİ”

İnsanların şu anda normalleşmeye yönelik verilen kararlara temkinli yaklaşması anormal bir durum olmadığını dile getiren Uzman Klinik Psikolog Berk Karaoğlu ise şöyle konuştu:

* Nasıl ‘evde kal’ sürecine geçişte zorlandıysak, şimdi de normalleşme sürecine geçişte adapte olmak kolay olmayacaktır. Eski hayatın değişkenliklerine, çalışma şartlarına, planlarına dönmeye çalışmak da bir stres kaynağı yaratabilir.

* Unutulmamalı ki olumlu bile olsa herhangi bir durumdan diğer duruma geçiş stres yaratabilmektedir. Bu süreçten hemen sonra eski duygu ve davranış örüntülerimize aynı şekilde dönmeyi beklemek uzak bir beklenti olabilir.