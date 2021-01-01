Salgın ve düşük rekolte portakalın fiyatını uçurdu

Corona virüsü salgınıyla insanların özellikle C vitaminine talebi arttı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler C vitamini içeren besinler tüketmeye yöneldi. En büyük C vitamini deposu olan portakala da rağbet önemli ölçüde artış gösterdi.

Antalya’da yetiştirilen dünyaca ünlü Finike portakalı da en çok tercih edilenlerin başında yer aldı. Ancak bu yıl özellikle mayıs ayındaki aşırı sıcaklar nedeniyle dalında zarar gören Finike portakalında önemli ölçüde ürün kaybı yaşandı. Rağbetin artmasına karşın rekoltenin düştüğü Finike portakalı bu yıl kalitesine göre kilosu 3- 4 lira arasında satılıyor.

Finike portakalı geçen sezon mart ayına kadar kalitesine göre kilosu 1,5-2 liradan satılırken, coronanın başladığı mart ayından sonra portakala talep artıp, ürünün azalmasına bağlı olarak kilosu 4,5-5 lira civarında alıcı buldu.

“YÜZDE 50 ORANINDA ÜRÜN KAYBI OLDU”

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, “Bu yıl 14- 17 Mayıs tarihleri arasındaki aşırı sıcaklardan dolayı bahçelerimizde boncuk dökülmesi olmuştu. Boncuk dökülmesi özellikle Turunçova tarafında oldu. Sahilkent ve Hasyurt tarafındaki ürünlerimizde sıcaktan dolayı bir kaybımız yoktu ama daha sonra yağan doludan dolayı o bölgede yüzde 50 oranında ürün kaybı oldu” dedi.

Sarıçobanoğlu, rekoltenin de düşük olması sebebiyle bu yıl ürün fiyatlarının yüksek olduğunu kaydederek, “Şu an portakal kalitesine göre 3-4 lira olarak seyrediyor. Ortalama rekoltemiz 250 bin ton civarında ama bu yıl afetlerden dolayı büyük oranda düştü” diye konuştu. (DHA)