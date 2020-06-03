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Salgının başladığı Wuhan’da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Wuhan’da 110 gün sonra hayat normale döndü
Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.
Yaşam 3 Haziran 2020 - 15:18

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin´in Wuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kentte ilk ziyaret edilen yer lunaparklar ve alışveriş merkezleri oldu.

DHA

CADDELER DOLDU TAŞTI

11 milyon nüfuslu Wuhan’da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

DHA

Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Covid-19’un yayıldığı ülke olan Çin’de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı. DHA

Son güncelleme: 15:19 - 03.06.2020
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