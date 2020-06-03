Salgının başladığı Wuhan’da 110 gün sonra hayat normale döndü

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan korona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin´in Wuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kentte ilk ziyaret edilen yer lunaparklar ve alışveriş merkezleri oldu.

CADDELER DOLDU TAŞTI

11 milyon nüfuslu Wuhan’da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Covid-19’un yayıldığı ülke olan Çin’de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı. DHA