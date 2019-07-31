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Salma Hayek Meghan Markle tarafından seçilmekten gurur duyduğunu açıkladı
Salma Hayek Meghan Markle tarafından seçilmekten gurur duyduğunu açıkladı
İngiliz Vogue dergisinin eylül sayısında konuk editör olarak yazacak olan Meghan Markle, derginin kapağında 15 ilham veren kadına yer verdi. Bunlardan biri de Salma Hayek... Ünlü oyuncu Meghan Markle tarafından seçilmekten gurur duyduğunu açıkladı...
Yaşam 31 Temmuz 2019 - 08:58

Sussex Düşesi Meghan Markle, eylül ayında Vogue dergisinde konuk editör olarak yazacak. Derginin kapağında ise yer almayacak çünkü bunun bencilce ve şımarıkça olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de kendisine ilham veren 15 kadından oluşan bir kapak hazırladı. Kapaktaki 16'ncı kare ise bir ayna. Markle, kapağa bakanların orada kendilerini görmelerini istediği için böyle bir tercihte bulundu.
Markle'ın ilham veren 15 kadından oluşan listesinde ise; 81 yaşındaki oyuncu Jane Fonda ve 52 yaşındaki Mesika doğumlu Hollywood yıldızı Salma Hayek de var. Dün Hayek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve Meghan Markle ve Vogue dergisine teşekkür etti. Hayek “Sussex Düşesi ve İngiliz Vogue dergisi tarafından ‘Değişimin Güçleri’ adlı özel sayıya seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Hayran olduğum bir kadın tarafından hayran olunan kadınların arasına katılmak inanılmaz derece ilham verici hissettiriyor” dedi.