Şalvarspor, Dimispor’a karşı

Nevşehir'de ev kadını ve çalışan kadınlardan oluşan Dimispor ile Şalvarspor, hazırlık maçında karşılaştı.

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Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde bulunan ev kadınları ve çalışan kadınlar, futbol kulübü kurdu. Bu kapsamda kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Gülşehir ilçesindeki spor salonunda karşı karşıya geldi.

15’er dakikadan iki devrede oynanan mücadeleden Gülşehir Dimispor Nazan Urgenç’in 8 ve 13’üncü dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrıldı.

DEMET: İNŞALLAH BİZ DE İYİ BİR ÖRNEK OLMUŞUZDUR

Dimisporlu futbolcu Demet Erdoğan, “Heyecan var, gurur var. Bu maç vesilesiyle tüm kadın arkadaşlarımızı sahalara davet ediyoruz. Gelsinler, evde oturmasınlar. İnşallah bizde iyi bir örnek olmuşuzdur” dedi.

GÜL : ÇOK HEYECANLIYIM

Dimispor kaptanı Gül Aydın da, “Şu anda çok heyecanlıyım. Bu bizim için bir ilk oldu. Takım kurulduğundan beri antrenmanlara çıkıyoruz. Beni ailem destekledi. Spor başta sağlıktır, beyin olarak vücut olarak güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Diğer kadınlarında spora gelmelerini, katılmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ BECEL: RENKLİ BİR GÜN OLDU

Karşılaşmayı izleyen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Bizim için çok renkli bir gün oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilimizde çok da görmeye alışık olmadığımız hatta Türkiye genelinde belki de çok görmeye alışık olmadığımız iki kadın takımı yöresel kıyafetleriyle karşı karşıya geldi. Bu bir dostluk maçı. Kazanan kadınlar olacak, kazanan dostluk olacak” diye konuştu. (DHA)