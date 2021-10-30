Samatya’nın kovboyları

Western, yani kovboy filmi tutkunları İstanbul-Samatya'da Cengiz Güçlü'nün işlettiği kafede bir araya gelip birlikte Western Günü düzenliyorlar. O gün hem hep birlikte kovboy filmi izliyor, hem de kovboy gibi giyinip sohbet ediyorlar...

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Türkiye’de bulunan western, yani kovboy filmi tutkunları 3 yıl önce bir araya gelerek, kendilerine Türkiye Western Kulübü kurdu. Kovboy filmi tutkunları, Fatih Samatya’da bulunan Cengiz Güçlü’nün işlettiği Güçlü Kafe’de her hafta cuma günü buluşuyor. Kafenin alt katında kovboy film afişleri, şapkalar ve silahlar bulunuyor. Western tutkunlarını bir araya getiren yönetmen Hasan Karcı ve oyuncu Cengiz Güçlü’nün çektiği ve dünyada pek çok yerinde gösterilen Demir Atlı Gringo ve Belalılar adlı iki kovboy filmi de var.

Kafeye gelen tutkunlar, filmlerin ruhuna uygun giyiniyor. Kafeye gelenlerin arasında belinde kılıfıyla silahı olan bile var. Kovboy Filmi Günleri’ne gelenlerin kimi öğretmen, kimi ressam, kimiyse yönetmen ancak hepsinin ortak özelliği Western tutkunu olması…

“EVİM CEPHANELİK GİBİ”

40 film çeken, 33 senaryoda imzası olan ve 16 filmde de oyunculuk yapan 69 yaşındaki Hasan Karcı, “Sinemaya başlamadan önce makinistlik yapıyordum. Makinistlik yaptığım 1960’lı yıllarda western filmler çok revaçtaydı. Türkiye’de western filmlerini seven çok kişi var. Ancak belirli bir dönem sonrası western filmlerinin ortadan kalkmasıyla yeniden western akımı başlatmak istedim. Western filmlerini izlerken filmi yaşıyoruz. Kasabayı, çölü, tabancayı tekrar tekrar hissediyoruz. Western bizim için bir tutku. 4 sene içerisinde gittiğim ülkelerden hep farklı kovboy silahları topladım. Evimi görseniz gerçek bir cephanelik gibi” dedi.

“FİLMİN RUHUNA UYGUN GİYİNİYORUZ”

Türkiye Western Kulübü’nü 3 sene önce kurduklarını söyleyen Karcı, “Her hafta cuma günü kulüp üyeleri ile bir araya geliyoruz ve western filmlerini seyrediyoruz. Filmleri izlerken western havasına girmek için filmin ruhuna uygun giyiniyoruz. Dışarıdan aramıza gelenleri de 5 dakika içinde western haline sokuyoruz. Şu an bin 400 üyemiz var. Ancak buluşmalarımıza yerimiz dar olduğu için 25-30 kişi alabiliyoruz. Film gösterimi sonrası bir masanın etrafında Western ile ilgili soruları yanıtlıyoruz” diye konuştu. (DHA)