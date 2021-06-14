Şampiyon deve kurbanlık oldu

Manisa’da Çamlıca Mahallesi’nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu, güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi ‘Çapkın’ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu.

19 YAŞINDA VE 1 TON AĞIRLIĞINDA

Mertsoylu, Ege Bölgesi’nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.



Corona virüsü nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, şöyle konuştu:

“Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var.”

“Ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim.” (DHA)



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