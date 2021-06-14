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Şampiyon deve kurbanlık oldu

Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan güreşçi deve, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. 19 yaşında ve 1 ton ağırlığında olan 'Çapkın' isimli deve için 40 bin lira isteniyor.

Güncellenme: 10:48, 14/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Şampiyon deve kurbanlık oldu

Manisa’da Çamlıca Mahallesi’nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu, güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi ‘Çapkın’ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu.

19 YAŞINDA VE 1 TON AĞIRLIĞINDA

Mertsoylu, Ege Bölgesi’nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.

Corona virüsü nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, şöyle konuştu:

“Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var.”

“Ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim.” (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:45,