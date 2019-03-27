Samsun Barosu’ndan LBGT’liler için komisyon

Samsun Barosu, 23 Mart’ta gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında LBGT’lileri kapsayan Cinsel Ayrımcılığa Maruz Kalan Bireylerin Haklarını Korumak için bir komisyon kurulmasına karar verdi. Bir avukatının önerisiyle gündeme gelen komisyon kurulma teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

TEKLİF OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, komisyonun çalışma alanında cinsel ayrımcılığa maruz kalan herkes gibi LBGT’lilerin de olduğunu dile getirerek, İzmir ve Ankara Barosun’da LBGT’lilerin haklarını kuruyan komisyonların olduğunu hatırlattı. Samsun Barosu'nun bu kararıyla birlikte bu sayının üçe çıktığını belirten Gürbüz, “Genel kurul toplantısında bazı arkadaşlarımız cinsel ayrımcılığa maruz kalan ya da kalma ihtimali olan kişilerin haklarının korunmasın için bir komisyon kurulmasını teklif etti. Avukat arkadaşlar, bizim gibi toplumlarda kadınların cinsiyetinden dolayı kendi yeteneklerine göre iş bulamadıklarını, bulsalar da çalışma hayatı içinde ayrımcılık yapıldığını, doğum veya çocuklarını yetiştirmek zorunda olduklarından dolayı işten atıldıklarını gibi cinsiyetçi yaklaşımlara maruz kalmalarına karşın hukuk çerçevesinde ne yapılabilir ve çeşitli sebeplerden dolayı farklı cinsel tercihleri olan bireylerin hukuksal sorunları hakkında bir komisyonun olması gerektiği belirttiler. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Netice insan haklarını korumak baroların görevidir” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Gürbüz, şiddet mağduru kadın ve çocuklara verilen ücretsiz hukuki danışmanlık ve avukat desteğinin artık LGBTİ bireylere de vermeyi düşündüklerini açıkladı.