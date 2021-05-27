Samsun’da görüldü! Nesli tükenme tehlikesinde…

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Kunduz Ormanları, her yıl binlerce insanı ağırlıyor. Eşsiz güzelliği ile konuklarına doyumsuz bir ortam sunuyor. Pandemi sürecinde yasaklar kapsamında bölge pikniğe kapatıldı. Bundan dolayı doğa kendini yenileme, temiz kalma fırsatı buldu. Tabiatın temiz kalmasıyla ise berrak ve temiz sularda yaşadığı bilinen nesli tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan su semenderleri, buradaki mini göllerde ortaya çıktı.

11 yaşındaki Şükrü Avcı, Kunduz Ormanları’nda gezintiye çıktığı sırada gördüğü canlıların fotoğraflarını Fen Bilgisi Öğretmeni Aslıhan Kul’a iletti. Öğretmenin verdiği bilgi üzerine bu canlıların su semenderi olduğunu öğrendi. Durum karşısında çok mutlu olan Şükrü Avcı, bu canlıları sürekli koruyacağını ve bulamadığı takdirde jandarmayı arayacağını söyledi.

Fen Bilgisi öğretmeni olan Aslıhan Kul, “Son iki yıldır pandemi ile savaşıyoruz. Doğadan insanların çekilmesiyle beraber su semenderi kendini göstermeye başladı. Boyları 10 santim kadar var. Bu türün korunmasını istiyoruz. Doğal yaşam alanları tatlı su alanlarıdır” dedi. (İHA)