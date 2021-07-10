Samsun’da tarlalar sarıya boyandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 90 bin dönümün üstünde bir alanda ayçiçeği ekildi. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi.

Sarıya boyanan tarlalar adeta fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları mest ediyor. Vatandaşlar hem doyumsuz manzarayı seyrediyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

Muhtar Mükremin Ateş, “Muazzam bir görüntüye sahip. Ayçiçeği üretiminde ise bir gelişme oldu. Sürekli ekiliyor. Siz de gördünüz, sapsarı bir görüntü var. Bu görüntü olduğu için insanlar geliyor, duruyor, fotoğraf çektiriyor. İnsanlar rahatlıyor” dedi.

Saray Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş ise “Mahallemizde ayçiçeği ekimi arttı. Buradan gelip geçenler sürekli fotoğraf çektiriyor” diye konuştu. (İHA)