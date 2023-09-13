Samsun’da yarım asırdır denizin rüzgarına karşı “Ali Kaptan”

Samsun'un denizinde yarım asırdır hayat mücadelesi veren 74 yaşındaki balıkçı Ali Malkoç'un hikayesi, Anadolu Ajansı tarafından kaleme alındı. Bu deniz emekçisinin yaşam öyküsü, "Balıkçı Barınaklarının Emektarları" dosya haberi kapsamında paylaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ali Malkoç, dedesinin mesleği olan balıkçılıkla tanıştığı çocukluk yıllarından bu yana neredeyse ömrünü denizde geçiriyor.

Denizciler arasında “Ali Kaptan” olarak anılan bu tecrübeli balıkçı, kariyerine bir miço (tayfa yardımcısı) olarak başladı ve zaman içinde birçok kişiye deniz sevgisini aşıladı. Üç oğluna da balıkçılığı öğretti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir gözünü kaybetmiş olmasına rağmen Ali Kaptan, sağlığı elverdiği sürece denizde olmayı arzuluyor. Malkoç, Anadolu Ajansı muhabirine ailesinin Trabzon kökenli olduğunu ve balıkçılığı amcalarından öğrendiğini anlattı.

Malkoç, gırgır, orta su ağı, dip ağı ve trol gibi balık avlama yöntemlerini ustalıkla uyguluyor. Ancak en çok trol avcılığından keyif aldığını belirtiyor.

Ayrıca, Karadeniz dışında Ege ve Akdeniz’de de balık avladığını dile getiriyor ve denizcilik kurallarına titizlikle uyduğunu vurguluyor. Denizde risk almaktan kaçındığını, çünkü denizde deneyimin çok önemli olduğunu bilincinde.

Teknolojiye karşı mesafeli bir tutum sergileyen Malkoç, deniz yolculuklarında haritayı kullanmayı tercih ediyor, hava tahminlerini takip ediyor ve meteoroloji radyosunu sürekli dinliyor. Genç balıkçıları ise teknolojiye fazla güvenmeme konusunda uyarıyor.

Malkoç, şu sözlerle bu konudaki görüşlerini dile getiriyor:

“Yeni nesil cep telefonunu öğreniyor başka bir şey öğrenmiyor. Denizde geziyorsan haritayı bileceksin, denizi iyi bileceksin, tanıyacaksın. Bunu bilemedin mi deniz sana ekmek vermez. Ben bu denizde bir Allah’tan akıl alırım. Denizde kimseden akıl almam, iyi bilirim.”

Karadeniz’i adeta avucunun içi gibi tanıdığını ifade eden Malkoç, elektronik ekipmanların tamamen çalışmaması durumunda dahi harita bilgisiyle rotasını belirleyebildiğini söylüyor.

“Haritasız durmam, bu teknenin demirbaşıdır. Harita olacak. İskenderun’dan İstanbul Boğazı’na kadar haritalar vardı. Karadeniz haritasına gerek yok. Karadeniz’i avcumun içi gibi bilirim. Elektroniğe inanmam. Açarım haritayı, nereye, hangi koya demirleyeceğim iyi bilirim.” şeklinde konuşuyor.

Ali Kaptan, genç balıkçılara denizcilikte kendilerini yetiştirmeleri ve teknolojiye aşırı güvenmemeleri konusunda öğüt veriyor. Eğitim almayı tercih etmeyip denizcilik yolunu seçtiğini vurguluyor ve denizdeki başarının önemli bir parçasının terbiye olduğuna inanıyor.

Büyüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu terbiyeyi öğrendiğinizde tüm kapıların size -açık olacağını ifade ediyor.

Balıkçılığın zevkli yönlerine de değinen Malkoç, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan özellikle gece manzarasını izlemeyi sevdiğini, uğradığı limanlarda tuttuğu balıkları pişirip dostlarını ağırladığını belirtiyor. “Gece Çanakkale Boğazı da İstanbul Boğazı da güzel olur. Ben İstanbul Boğazı’nda gündüz hiç seyir etmem çünkü çok kalabalık olur ama gece güzel olur” şeklinde konuşan Malkoç, denizcilik camiasında birçok değerli dost edindiğini ve sahilleri karış karış gezdiğini söylüyor.

Ali Malkoç, günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başladığını ve balıkçının sadece çok çalışarak rızkını elde edebileceğini vurguluyor. Limanda durmanın kazanç sağlamayacağını dile getiriyor. (AA)