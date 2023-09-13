Samsun’un ilk kadın ambulans sürücüleri göreve başladı

Acil tıp teknisyenleri Ayşegül Dündar ve Büşra Nur Usta, ambulans sürücüsü olmak için açılan eğitimlere katıldı. Dündar ve Usta, eğitimlerin ardından sınavlarda da başarılı oldu. İlk kadın ambulans sürücüleri olan ikili 6 aydır hem sağlık personeli hem de ambulans sürücüsü olarak görev yapıyor.

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Ayşegül Dündar ve Büşra Nur Usta, Samsun’da ambulans sürücülüğü eğitiminde başarılı olan 20 kadından, aktif olarak ambulans kullanan ilk iki kişi.

Dündar ve Usta, işlerinin zorluklarına rağmen, insanların trafikte ve vakalarda kendilerine destek olduğunu belirtti. Hasta, hasta yakını ve ekip arkadaşlarını aynı anda taşımanın sorumluluğunu hissettiklerini söyleyen Dündar ve Usta, işlerini de severek yaptıklarını ifade etti.

‘ANNEMİN DESTEĞİYLE BAŞLADIM’

Sağlık personeli olarak 10 yıldır görev yaptığını söyleyen Ayşegül Dündar, “2012 yılında sağlık meslek lisesinden, 2014 yılında ise paramedik bölümünden mezun oldum. İşimi severek yapıyorum. Son 6 aydır da mesleğime sürücü olarak devam ediyorum.

Mesleğimi seviyorum ve daha donanımlı olabilmek için sürücü olmayı seçtim. Deprem bölgesindeki görevimizde farklı şehirlerden kadın sürücü arkadaşlarımız da vardı. Orada zor şartlar altında çalıştık. Ailem, ambulans şoförlüğü konusunda her zaman yanımda oldu. Ben liseye giderken, annem televizyonda bir haber izlemiş.

Okuldan geldiğimde bana, ‘Ayşe biliyor musun, kadınlar da ambulans kullanıyormuş’ diye söylemişti. O da benim beynime kazınmıştı. Mesleğe atandığımızda ambulans sürüşü için de eğitim alıyoruz. Eğitmenlerimiz bizde bu ışığı gördü. Benim bilinçaltımda da annemden dolayı ambulans sürücülüğü vardı” dedi.

‘AİLEM GURUR DUYUYOR’

Büşra Nur Usta ise “12 yıldır sağlık personeli olarak görev yapıyorum. Bu yıl itibarıyla da mesleğime şoförlük yaparak devam ediyorum. Ailem, yaptığım işten dolayı benimle gurur duydu, hiçbir sorun yaşamadım. Trafikte bizi görünce çok şaşırıyorlar.

Ambulans kullanan bir kadın gördüklerinde şaşırıyorlar tabii ki. Ancak hep olumlu tepkiler aldık. İnsanlar bizlere karşı daha anlayışlı, daha yardımsever oluyorlar. Trafikteki şoförlerden en önemli isteğimiz ve beklentimiz, ambulansın sesini duyduktan sonra geliş yönüne göre ayna kontrollerini yaparak bize yol vermeleri ve fermuar sistemi uygulamalarıdır.

Trafik yoğun olduğunda orta şeridin açılması gerekiyor. Deprem bölgesinde de görev aldık. O dönemde trafik, kar, göçen yollar vardı. Ama gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardım etmek çok farklı bir duygu” ifadelerini kullandı. (DHA)