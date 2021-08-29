Sanal kumar hayat karartıyor

Uzmanlar özellikle canlı oynanan kumarın beyindeki hormon dengesini bozduğu ve şiddetli bağımlılık yarattığı konusunda uyarıyor

Deniz AYHAN

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TÜRKİYE'DE yasal bahis yalnızca Milli Piyango İdaresi üzerinden oynanıyor. Ancak yasa dışı sanal kumar siteleri de önlemlere rağmen her geçen gün artıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doçent Onur Noyan, insanlarda bağımlılık haline gelen çılgınlık için, “Canlı bahis oynayanlar anlık karar veriyor, plansız oynuyor ve daha fazla parayı riske ediyor. Daha fazla risk ve heyecanın bulunduğu canlı bahis diğer bahis ve kumar türlerine göre daha kolay ve daha şiddetli bağımlılığa yol açıyor” dedi.

BU BİR BEYİN HASTALIĞIDIR

Canlı bahiste beynin çok daha yoğun uyarıldığını belirten Noyan, “Canlı bahiste hemen sonucu görme beklentisi, riske edilen paranın artmasını bekleme, ucu ucuna kaybetme beyinde bazı hormonların kontrolsüz salınımına sebep olur. Hormonların anlık yükselmesi, bir süre sonra beyinde dengenin bozulmasına sebep olur. Bahis ya da kumar bağımlılığının gelişmesine yol açar. Kumar bağımlılığı hem ailevi hem maddi hem de sosyal sorunlara yol açan, uzun soluklu bir tedavi sürecinde tedavi edilmesi gereken bir beyin hastalığıdır” diye konuştu.

Binlerce siteye yasak geldi

YASA dışı kumar piyasası, uyuşturucu, gümrük ve tarihi eser kaçakçılığı ile fuhuşun ardından, en çok kara paranın döndüğü sektör haline geldi. Türkiye'de 2017 yılında 1004, 2018'de 1489, 2019'da 6 bin 613, 2020 yılında 9 bin 024 ve 2021 ocak ayından temmuz ayına kadar da 10 bin 740 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesi ile bu sitelerin yönlendirmelerini yapan siteler engellenerek internet ortamından çıkarıldı. Ancak yine de işleyiş devam ediyor.