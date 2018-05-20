Sanal ortamda sohbet özen ister

Yazdıklarınızı kontrol etmekten gizliliğin korunmasına, sanal ortamda grupça sohbet ederken dikkat etmeniz gereken pek çok unsur var. Özellikle 8 faktör, sanal dünyada sohbetin amacına uygunluğunu sağlarken, güvenlik bakımından da önem taşıyor.

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KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KORUYUN

Sanal ortamda aynı anda çok sayıda kişiyle sohbet ederken, tanımadığınız kişilerle tam adınızı, ev adresinizi, telefon ya da kimlik numaranızı paylaşmayın. Aksi takdirde büyük bir güvenlik zafiyetine yol açıp, farklı konularda zarar görebilirsiniz.

Farkındalık önemli

Dijital dünyada paylaştığınız her mesajın kalıcı olduğunu unutmayın. Grup içinde gizli kalacağını düşündüğünüz yazışmalar, paylaşımda bulunduğunuz kişilerde herkese açık olarak paylaşılabilir. Bir şey yazarken, bu faktörleri dikkate alırsanız sonradan pişman olmazsınız.

Sessiz kalmak kabalık olarak algılanabilir

Bir gruba dahil olup sohbet etmek, paylaşımlar konusunda ilgili olmayı gerektirir. Sessiz kalmak kabalık olarak algılanabileceğinden, bir gecikme durumu oluştuğunda sebebinizi açıklayın. Sorulara kısa kelimelerle cevap vermek yerine, kendi yorumunuzu ekleyin.

Gruptan ayrılmak yerine sessize alın

Temposu yoğun bir gün sizi bekliyorsa, grup sohbetine katılmakta güçlük çekebilirsiniz. Katılamadığınız bu sohbetin mesajlarının fazlalığı sizi rahatsız ediyorsa gruptan ayrılmayın; bunun yerine bildirimleri sessize alın. Tabii önce sohbete niçin katılamayacağınızı belirtin.

Yazdıklarınızı kontrol edin

Yaptığınız paylaşımlar konusunda dikkatli olmamak, zaman zaman telafisi olmayan sorunlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu tür problemlerle uğraşmamak için mutlaka göndermeden önce yazdıklarınızı kontrol edin. Hatalı ifadeleri düzeltmek için efor sarf etmeniz gerekmez.

AMACA UYGUN PAYLAŞIMLAR

Yazarak sohbet ederken, grup sohbeti süresince farklı bir konuya geçerken özenli davranın. Çünkü grup sohbetlerinde tüm üyelerin grubun amacına uygun paylaşımlarda bulunacağı varsayılır. Aksi bir hareket sizi grubun uyumsuz kişisine dönüştürebilir.

Kısa ve öz

Tek cümlede anlatabileceklerinizi çok parçaya bölmek, sohbet grubunun diğer üyelerini rahatsız edebilir. Kimse tek bir paylaşım için 8-9 bildirim birden almaktan hoşlanmaz. Anlatacaklarınızı kısa ve öz ele alın…

Hız ortamında yanlış anlaşmalar

Grup sohbetinde hız sebebiyle bazı yanlış anlaşmalar meydana gelebilir. Bunu engellemek için kendinize has bir kontrol mekanizması geliştirebilirsiniz. Ama mesaj yazmadan önce tüm yorumları mutlaka dikkatlice okuyun.