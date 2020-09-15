Sanan Mustafayev değerli taş sahteciliğine dikkat çekti

Doğu Afrika'dan Asya'ya dolaşarak dünyanın en değerli taşlarını tedarik eden Sanan Mustafayev, birçok ünlü isim ve markanın da değerli taş tedarikçisi. Mustafayev, yükselen fiyatlarla birlikte artan sahteciliğe karşı kullanıcıyı uyardı.

Değerli taş uzmanı Sanan Mustafayev, her geçen gün ilginin arttığı değerleri taşlarda yapılan sahteciliğe dikkat çekti. Sanan Mustafayev, sahteciliğe karşı kullanıcının kendisini nasıl koruyacağına ilişkin; “Teknoloji sayesinde, Doğa Ana'nın kristalleri yetiştirdiği sıcaklık ve basınc ortamının aynısı sağlanarak, kristalin çeşidine göre gereken elementler eklenerek üretildiğini belirtti.

DEĞERLİ TAŞLARIN SAHTESİNİ YAPMAK MÜMKÜN



Nerede ise değerli taşların her türünü ister Yakut ister Zümrüt olsun ister Elmas veya Safir, hepsini üretmek mümkün. Uzman olmayan birinin, sentetik taşları doğal taşlardan çıplak gözle ayırt etmesi mümkün değil.

Bu yüzden, aldığınız değerli taş içeren her bir pahalı eşya için, değerli taşı tespit eden dünya çapında kabul edilmiş laboratuvar sertifikası istemeniz hakkınızdır” ifadelerini kullandı.